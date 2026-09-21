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Llargues cues a l'AP-7 per un accident entre un camió i dos cotxes a Sant Cugat del Vallès

Vallès

Els tres vehicles s'han vist implicats en el sinistre, en què un dels cotxes ha bolcat

  • Un dels cotxes ha bolcat en l'accident múltiple a l'AP-7 a Sant Cugat -
Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 09:12
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 09:16

L'autopista AP-7 registra aquest dilluns al matí fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona a causa d'un accident a Sant Cugat del Vallès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). En el sinistre s'hi han vist implicats dos turismes i un camió, i un dels vehicles ha bolcat. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís a les 6:29 h i els Bombers de la Generalitat han activat quatre dotacions per intervenir en l'accident. Davant la situació, Trànsit recomana als conductors optar per rutes alternatives com la C-58/B-40 i la C-16/B-40, amb l'objectiu d'evitar les retencions a l'AP-7.

La mateixa via també presenta congestió durant set quilòmetres en sentit Tarragona, entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, a causa d'un vehicle avariat al voral. A les rondes de Barcelona, la situació també és complicada. La B-20 acumula 11 quilòmetres de congestió entre el Nus de la Trinitat i Diagonal, en sentit Llobregat, per un vehicle avariat que ocupa un carril. Per la seva banda, la B-10 registra 12 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat, fet que contribueix a dificultar la circulació durant l'hora punta d'aquest dilluns al matí.

 

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