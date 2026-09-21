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VÍDEO | Busquen cinc homes que es van vestir de policies per segrestar un individu d'un cotxe en plena AP-7

Vallès

La víctima va ser localitzada hores més tard al Vallès Occidental

  • Segrest d'un home a l'AP-7 -
Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 09:46
Actualitzat el 21 de setembre de 2026 a les 11:01

Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP-7. Els fets van tenir lloc cap dissabte passat cap a les 19.30 hores entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula 'Policia' escrita a l'esquena i la cara tapada van treure un altre home, amb la cara plena de sang, de la part de darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar en un altre vehicle. Segons explica la policia catalana, la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia al Vallès Occidental.

 

L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona. Els Mossos sospiten que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents.

 

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