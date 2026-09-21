FGC reforça les línies que connecten el Vallès amb Barcelona per les Festes de la Mercè

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei de la línia S2 Sabadell i de la resta de línies urbanes amb motiu de les Festes de la Mercè de Barcelona. L'operador ferroviari habilitarà circulacions especials i servei ininterromput en diferents línies per facilitar la mobilitat de les persones que es desplacin fins a la capital catalana durant els actes de la festa major. En el cas de la línia S2 Sabadell, FGC programarà circulacions especials amb sortida des de l'estació de Plaça de Catalunya. El dispositiu inclou un tren a les 4:35 h del 24 de setembre i un altre a les 4:55 h els dies 26 i 27 de setembre. El reforç també inclou la línia S1 Terrassa, que disposarà de circulacions especials amb sortida de Plaça Catalunya a les 4:45 hores del 24 de setembre i a les 4:45 h dels mateixos dies. Durant les tres nits de servei ininterromput, el Funicular de Vallvidrera també oferirà un interval de pas de 10 minuts, reforçant així les connexions amb la línia Barcelona-Vallès.
Les línies urbanes L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda circularan durant tota la nit dels dies 23, 25 i 26 de setembre, amb un interval de pas d'un tren cada 20 minuts. A partir de les 2:30 h, un de cada dos trens de la L6 Sarrià perllongarà el recorregut fins a Les Planes. D'aquesta manera, el tram entre Plaça Catalunya i Les Planes tindrà una freqüència d'un tren cada 40 minuts.
Els usuaris poden consultar les modificacions i l'estat del servei a través del perfil d'X d'FGC, el web oficial d'FGC i l'aplicació mòbil de la companyia. Coincidint amb el dia de la Mercè, el 24 de setembre, FGC també il·luminarà amb diferents colors les voltes de l'estació de Plaça Catalunya, una de les principals estacions de la xarxa, per on passen diàriament més de 90.000 persones.