ARA A PORTADA
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Esports El CE Sabadell fa de la Nova Creu Alta un fortí i s'enfila a la classificació de la Lliga Hypermotion Marc Segarra Rodríguez
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Esports Així hem viscut la victòria del CE Sabadell contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta (3-1) Sílvia Fernández Sequero
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Cerdanyola del Vallès La reordenació del campus de la UAB obre la porta a noves places residencials Marc Béjar Permanyer
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Un ferit en un accident entre un turisme i un camió de Bombers
Sabadell
El conductor del turisme ha resultat ferit lleu en una col·lisió lateral registrada aquest dissabte al vespre