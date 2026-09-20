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Un ferit en un accident entre un turisme i un camió de Bombers

Sabadell

El conductor del turisme ha resultat ferit lleu en una col·lisió lateral registrada aquest dissabte al vespre

  • Dispositiu de Bombers a Sabadell -
Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 17:01
Actualitzat el 20 de setembre de 2026 a les 17:02

Un turisme i un camió dels Bombers van col·lidir aquest dissabte, 19 de setembre, a les 21.47 hores. L’accident va tenir lloc a la intersecció entre la ronda de Ponent i el carrer de l’Escola Pia.

Es tractava d’una col·lisió lateral entre els dos vehicles. El turisme circulava amb un únic ocupant, que va resultar ferit lleu, alta declarada in situ, i va ser atès pels serveis sanitaris.

Fins al lloc dels fets van acudir cinc dotacions dels Bombers, a més d’una ambulància i un equip conjunt del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). En el cas del camió dels Bombers, no hi constaven persones ferides.

Els serveis d’emergència van dur a terme tasques de suport al SEM i, posteriorment, van retirar els dos vehicles de la intersecció.

L’incident es va resoldre sense que constessin més afectacions destacades.

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