Neix a Sabadell un nou fòrum gratuït de conversa en anglès: "La manera d'aprendre ha canviat"

Després de més de cinquanta anys d’activitat a Sabadell, el Teyca va tancar les portes aquest juny. El tancament va arribar després d’anys en què "la pandèmia va canviar els hàbits i les prioritats dels alumnes". Segons George JP, fundador de l'acadèmia, el nou context ha fet que cada vegada costi més omplir les aules i que no hi hagi prou alumnes "per sostenir una estructura d’acadèmia tradicional". Després de dos anys, juntament amb la seva parella, va decidir posar punt final al projecte perquè mantenir-ne la continuïtat ja no era econòmicament assumible. Tot i això, no té intenció d’allunyar-se del món de la formació. Des que va tancar l'antic local, ha estat treballant en la creació d'un nou projecte que parteix, precisament, d’una de les activitats que més ha desenvolupat durant els 26 anys que ha estat al capdavant de l’acadèmia: els espais de conversa avançada. "Youth Project Forum neix amb la voluntat de crear un espai de trobada on els joves puguin pensar, conversar i defensar les seves idees en anglès", diu George JP, fundador.
Dues grans diferències
El projecte està plantejat inicialment per a persones "d’entre 16 i 30 anys, especialment estudiants de batxillerat i universitat". “Crec que és bo crear aquest fòrum on convidar la gent jove perquè puguin tenir un espai de desenvolupament en anglès. Penso que no en tenen prou”, explica. Hi ha dues principals diferències respecte del model tradicional: no es plantegen exàmens ni treballs, i es durà a terme a centres cívics i instituts de manera gratuïta. “Ja fan exàmens a les escoles. Vull que aquí siguin ells mateixos i s'ho passin bé en anglès”, assenyala. "La manera d'aprendre ha canviat i ens hem d'adaptar", agrega. D'aquesta manera, com que les sessions se centren a parlar i debatre en anglès, no hi ha espai dedicat a l'aprenentatge "tradicional": "Hi ha gent que vol un espai on practicar el seu anglès sense repetir el present perfect i aquesta serà una molt bona manera de fer-ho, creiem", apuntava quan va anunciar el tancament de 'antiga acadèmia.
D'altra banda, el segon element central del projecte és que els participants no hauran de pagar. La iniciativa arrencarà com una prova pilot gratuïta durant el curs 2026-2027 i servirà per veure la viabilitat del projecte. La intenció és que l’activitat continuï sent gratuïta per als joves si el projecte creix. Per ara, però, l’objectiu és posar en marxa el projecte i veure com respira. “Tinc marge per fer aquesta prova pilot, i ja mirarem com avança tot plegat”, explica. A part, vol que el projecte tingui una dimensió "especialment vinculada a la ciutat" i, per això, una de les vies que ha plantejat és desenvolupar les sessions als centres cívics, de manera que l’activitat pugui arribar als joves sense necessitat de pagar una acadèmia privada.
El projecte ja ha estat presentat a alguns centres cívics i instituts, que, segons sembla, "han reaccionat positivament a la proposta". Ara, però, encara cal esperar les autoritzacions corresponents abans de concretar on es desenvoluparà. El projecte, per tant, encara es troba en una fase força inicial, però ja ha pres certa forma. Si la iniciativa funciona, el següent pas podria ser crear una versió intergeneracional del fòrum, encara que no és una opció que posa a sobre de la taula durant aquest curs, de moment. "He tingut classes amb joves de 14 i senyors de més de 75 alhora i és molt interessant, però ja arribarà", desitja. El nou projecte és, així, una continuació de tota una vida dedicada a la formació en anglès, però adaptada a les necessitats actuals. "Caldrà que la gent estigui atenta a les novetats, però té bona pinta", conclou.