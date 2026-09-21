Albert Saborido: el sabadellenc que explica històries autèntiques

Fa un parell d’anys, Albert Saborido (Sabadell, 2001) va comprar uns micròfons pensant que els utilitzaria per gravar vídeos. Havia estudiat ADE i aleshores treballava en tasques comercials primer del Banc Sabadell i, després, d’una multinacional, però no va fer-los servir per falta de temps i d’acabar de trobar exactament què volia fer. Ara bé, alguna inquietud tenia perquè l’abril passat, un cop havia deixat la feina que tenia, va decidir que començaria a fer vídeos on pogués ser ell mateix descobrint “projectes autèntics que hi ha a Catalunya i ensenyar que hi ha gent que prova coses noves i gent que fa molts anys que aporta valor i coses autèntiques”. I afegeix que “la gent que lluita molt amb les seves coses m’atrau perquè encaixa amb mi”. Amb el pas de les setmanes va anar conformant una posada en escena i una manera de fer que ha atret milers de visualitzacions i, sense adonar-se, va sorgir la idea ‘d’històries autèntiques’ i el gest d’aixecar el dit índex.
En aquest temps ha conegut històries com la de Francesc Codina, que va convertir la seva passió en la seva feina amb una botiga de jocs de taula, la sabadellenca Snafu; la de l’Otman, que s’ha especialitzat en pastissos de formatge a La Tarteta i, en un altre tipus d’experiències, ha navegat pel pantà de la Baells amb caiac, per exemple. I, sobretot, ha visitat dos llocs pels que té molta estima: la Nova Creu Alta i Menorca. De la primera, el temple arlequinat, assegura que “s’hi fa ciutat de veritat perquè s’hi ajunta gent de diversos barris i, malgrat que és ambient de futbol, crec que en especial aquest últim any s’ha fet un caliu autèntic”. Després d'haver-hi anat diverses vegades darrerament, aquesta temporada és soci del Centre d’Esports.
La vinculació amb Menorca li ve per part del seu avi patern –a partir del qual la família arriba a Sabadell– i és un lloc on manté familiars i amics. Agraeix que des de petit hi hagi pogut anar amb els pares i tiets, “que m’han inculcat l’estima per l’illa i ho he viscut de forma exponencial. En els cosins Saborido soc el que més viu l’illa, hi estic molt bé i poder ensenyar negocis d’allà m’ha encantat”. En alguns dels seus vídeos, per exemple, ens fa les delícies amb ensaïmades i la que considera la millor orxateria-gelateria de Maó. D'això, de moment, no en treu rèdit econòmic, motiu pel qual també ajuda altres persones a crear contingut i elaborar plans de comunicació per tenir els seus ingressos.