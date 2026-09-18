L’institut escola Can Filuà encara no té a punt el segon mòdul

L’institut escola Can Filuà de Santa Perpètua –fins al 2024, IE Santiga– s'ha sotmès en els últims mesos a obres d'ampliació per canalitzar l'increment d'alumnat després de rebre des del curs 2021-22 estudiants de Secundària. L'anterior fase va finalitzar el febrer passat i va servir per posar en marxa l'ampliació de la biblioteca, el despatx de direcció, tutoria i una aula de tecnologia, a més de nous lavabos i altres millores en les instal·lacions. La maquinària, però, continua activa i les noves intervencions arriben amb retard: el segon mòdul no estarà operatiu fins al mes d'octubre.
La Generalitat havia d'engegar el procés el juny, un cop finalitzat el curs 2025-26, però els treballs no van començar fins a l'agost. Aquesta nova instal·lació disposarà de tres aules, que serviran per fer desdoblaments i per al SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva). Amb aquest aulari, la Generalitat considera que l’IE Can Filuà disposa de tots els espais per a les classes d’Infantil, Primària i Secundària i per això ha recuperat l’horari de tarda per a ESO. De moment, però, el mòdul no està enllestit i la previsió de la Generalitat és que estigui operatiu el 8 d'octubre, segons ha informat la regidora d'Educació, Ana Bajo. Des de la direcció del centre celebren que es faci un pas endavant ara, malgrat que l'inici de curs ha quedat marcat per les actuacions pendents. Les veus consultades pel Diari confien que, com a màxim, a finals d'octubre pugui entrar totalment en funcionament. L'equipament va sorgir de la fusió de dues escoles Santiga i Els Aigüerols, amb l’objectiu de consolidar recursos i brindar una educació més integral oferint també l’ESO.
La setmana passada, l’alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Joan Carles Mingueza, i altres regidors del govern municipal es van reunir amb la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz. Justament, la trobada va servir per abordar diferents qüestions i preocupacions del consistori que són competència catalana. Segons destaquen des de l'executiu local, les carpetes en matèria educativa van ocupar una part important de la cita: la climatització dels centres educatius o la segona línia a I3 de l'Escola La Florida van aflorar en l'ordre del dia. Altres reivindicacions, com la residència de gent gran, també van estar sobre la taula.
En paral·lel, Bajo apunta que la partida pressupostària prevista per part de la Generalitat per al manteniment dels centres encara no està a disposició de l'Ajuntament. Des d'Educació mantenen que segons el Programa de cooperació financera per a obres RAM, Santa Perpètua té una assignació de 287.900 euros.