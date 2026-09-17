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Fuita d'àcid fòrmic en un contenidor a Santa Perpètua de Mogoda

Santa Perpètua de Mogoda

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat

  • Frontal d'un camió de Bombers -
Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 12:54

Deu dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. L'avís s'ha rebut a les 8.52 hores, per un incident al carrer dels Obradors. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament. En arribar, el cos d'emergències ha establert una zona de seguretat i ha tapat el clavegueram per evitar que el vessament arribés a la xarxa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat.

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