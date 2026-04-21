Jan Solans campió de La Llana

La 27a edició del Rallye La Llana, organitzat pel Motor Club Sabadell i celebrat a Ripoll, va cloure el passat cap de setmana amb la victòria pel matadeperenc Jan Solans i Rodrigo Sanjuán, amb l’Skoda Fabia RS Rally2. El segon calaix del podi va ser per Dani Solà - David Moreno en el seu retorn a un certamen nacional, mentre que el tercer lloc va ser Surhayén Pernía i Patricia Saiz. \r\n\r\n\r\nSolans i Sanjuán van pujar a l’esglaó més alt del CERA - Recalvi (Campionat d’Espanya de Rallyes d’Asfalt) després de l’abandonament de Dani Sordo i Cándido Carrera a l’enllaç, després del darrer tram, per no interferir en el desenvolupament del certamen al no tenir previst participar en cap de les proves restants.\r\nEls del Hyundai Shell Mobis World Rallye Team van complir amb el seu objectiu de sumar quilòmetres abans de la seva participació en el Rally Illes Canàries del Campionat del Món de Rallyes i van delectar amb el seu espectacular ritme a tots els aficionats presents a les cunetes de la prova. \r\n\r\n\r\nDins del Campionat de Catalunya el triomf va ser per a Miko Marczyk - Szymon Gospodarczyk. Els vigents campions de l’ERC van estar presents a La Llana per segon any consecutiu com a test previ al Sierra Morena i van pujar al calaix més alt del certamen autonòmic. La segona posició va ser per a Tuukka Kauppinen - Sebastian Virtanen i el tercer calaix del podi el van ocupar Jan Solans i Rodrigo Sanjuán.\r\n\r\nXevi Pons\r\n\r\nTal com ha passat en els darrers anys, el Rallye La Llana va homenatjar a una llegenda de l’automobilisme català com Xevi Pons. El pilot va rebre una placa commemorativa, agafant el testimoni de Dani Solà. En el passat també han estat homenatjades llegendes com Antonio Zanini. \r\n