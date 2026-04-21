Sarmovil presenta la nova gamma SUV electrificada

El concessionari oficial MG a Sabadell, Yomovo Sarmovil, va presentar dijous passat la seva nova gamma SUV electrificada: una proposta que combina disseny, tecnologia, espai i estil de vida per donar resposta a les noves formes de mobilitat.
En un context de transformació del sector, la marca aposta per una oferta diversa i adaptada a necessitats diferents, amb vehicles pensants per a perfils de conductor cada vegada més exigents i connectats amb el seu dia a dia.
L’acte, conduït per la periodista Núria Casas, va comptar amb la participació de Jordi Hernández, gerent de MG Yomovo Sarmovil, que va destacar l’aposta de la marca per consolidar-se com un referent en mobilitat electrificada a Sabadell, apropant el client una gamma cada cop més completa, tecnològica i competitiva.
Un dels moments més destacats va ser la intervenció de Ferran Menescal, divulgador de mobilitat elèctrica amb més de deu anys d’experiència en el sector. Amb una trajectòria vinculada a fabricants de carregadors, instal·ladors i operadors, actualment desenvolupa tasques de formació, divulgació i consultoria per facilitar la transició cap a la mobilitat elèctrica tant a empreses com a particulars. La seva participació va aportar una visió experta i pedagògica sobre el moment actual del sector.
En aquest sentit, Menescal va subratllar que “MG continua apostant per l’electrificació amb vehicles tecnològicament molt avançats, amb unes qualitats molt elevades i uns preus ajustats, que és el que avui demana el mercat”. També va destacar que “la mobilitat elèctrica ja no necessita una única resposta, sinó respostes intel·ligents adaptades a diferents usos i estils de vida”, destacant una gamma que respon a aquesta diversitat amb solucions pràctiques, eficients i cada vegada més accessibles.
Tres models
La nova gamma MG, formada pels models, MGS9 PHEV, MGS6 EV i MGS5 EV, simbolitza concretament aquesta evolució, tant del sector com de l’estil de vida del conductor.
L’MGS9 PHEV ofereix una solució híbrida endollable de gran versatilitat, amb fins a 100 km d’autonomia en mode elèctric i fins a 1.000 km combinats, així com una configuració de fins a set places que el converteix en una opció ideal per a famílies.
Per la seva banda, l’MGS6 EV es posiciona com un SUV 100% elèctric que combina autonomia, tecnologia i espai, amb una proposta de disseny sòlida i atractiva, pensada per a un ús quotidià sense renunciar a prestacions ni confort. Completa la gamma l’MGS5 EV amb una proposta equilibrada i funcional per al dia a dia.