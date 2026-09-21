Ferran Costa: "Ens han intentat matar 200 vegades i aquí seguim"

El Centre d'Esports va signar una nova victòria de prestigi a la Nova Creu Alta. Els arlequinats van completar una actuació molt seriosa i completa per a enfilar-se fins a la sisena posició de la taula, en zona de play-off, després de sis jornades. "Estic molt content perquè és una victòria del col·lectiu, de la unitat. Hem treballat molt fort durant la setmana. Per mi aquests partits són els més especials, veníem de perdre a Mallorca per dos trets al peu, i havíem de recuperar la nostra essència. Hem estat millor que el rival, hem entès les fases del partit i hem completat una molta bona actuació", deia Ferran Costa després del duel.
Tot plegat en una Nova Creu Alta, novament, entregada, amb més de 9.000 espectadors. Una dinàmica com a locals que s'allarga fins a les tres victòries consecutives per començar a fer del 'Temple' un fortí. "Volem representar les lletres del nostre himne. Sempre el cantem al vestidor o al bus, abans dels partits. Busquem fer justícia a aquestes paraules, aquestes lletres i sento que l'afició ho veu reflectit en l'equip. Un cop més han estat fonamentals. Quan ens han marcat, la resposta de la gent ha estat brutal, i l'equip ho ha notat. Hem de ser una unitat perquè quan escrivim tots a la mateixa pàgina som imparables".
L'equip va ser superior des de l'inici, però el Real Oviedo es va ficar en el partit amb un golàs d'Estanis Pedrola. En aquest context, els arlequinats van tornar a treure el caràcter, com el dia del Córdoba, per acabar de sentenciar. "Hem tingut situacions de gol per sentenciar el duel, però entenem que l'encert s'ha de perseguir i no depèn únicament de nosaltres. El que sí que podem controlar és el fet de continuar insistint i responent de la millor manera a cada escenari que ens trobem en el partit. Penso que la gent que ha entrat des de la banqueta ens ha donat molt i han entès perfectament què necessitàvem", admetia en roda de premsa.
"La resposta de l'equip a tot el que ens trobem sí que ens defineix. Ens han intentat matar dues-centes vegades, i aquí seguim. El que vingui ho afrontarem des de la col·lectivitat", afirmava. El camí del triomf el va marcar Gastón Valles, que va estrenar-se com a titular i com a golejador. "La feina que ha fet em fa sentir molt orgullós. Entrena com un animal i és un gran noi, amb unes qualitats molt bones. M'ha fet molt feliç veure l'ovació de la Nova Creu Alta amb el canvi", deia el tècnic, que no va voler avançar pronòstics sobre la lesió de Niko Gioacchini, amb crosses en el duel d'ahir per molèsties al genoll dret.
Gastón: "Estic molt content pel gol i per ajudar l'equip"
Precisament Valles, qui va tenir l'alternativa a la punta de l'atac, i la va aprofitar amb un gol, es va mostrar satisfet amb la feina de l'equip. "Crec que s'ha vist una bona feina al camp. Veníem d'un partit complicat i ho vam analitzar i treballar com tocava per revertir la situació", deia. L'uruguaià va obrir la llauna a l'equador del primer temps amb un gran cop de cap des de l'interior de l'àrea. "Estic content pel meu primer gol. Crec que em dona confiança per poder continuar treballant i, sobretot, per ajudar l'equip", assegurava.
L'equip ja prepara el duel del pròxim dissabte, a l'Abanca Balaídos davant del Celta Fortuna. "Ens posarà les coses difícils, és un filial, amb molta qualitat i segur que intentaran proposar molt amb la pilota. Els analitzarem bé i intentarem fer un partit al seu estadi", apuntava Valles. Un triomf més per al conjunt arlequinat, que continua sent un rival extremadament incòmode per als rivals i que s'ha presentat de forma immillorable a la Lliga Hypermotion.