L'Astralpool CN Sabadell es classifica per a la Champions

Primer objectiu de la temporada complert. L'Astralpool CN Sabadell s'ha classificat per a la Champions després d'una fase prèvia de menys a més a Geòrgia. Els d'Albert Español, tot i viure al fil de la navalla, han acabat en la segona posició del seu grup i disputaran, un any més, la màxima competició continental del waterpolo masculí.
El conjunt sabadellenc va començar el camí amb una ajustada derrota davant del Brescia (16-15), segurament l'altre gran candidat a assolir el bitllet. Els italians van anar per davant en tot moment, tot i la igualtat. Fins i tot es van situar amb quatre gols de renda fins al tram final del tercer quart. En el darrer període, el Club va retallar fins al punt que va tenir un atac en superioritat a menys de trenta segons pel final per poder forçar els penals, però no van estar encertats en el llançament.
Sense marge d'error, l'Astralpool va treure el caràcter competitiu en el segon dia de competició, davant del Budva Budvanska (20-12). Malgrat que el conjunt montenegrí va tenir els primers avantatges del duel, un parcial de 3-0 abans del final del primer quart va començar a marcar el camí del triomf. Al final del segon van obrir escletxa i, després del descans, van acabar d'assegurar la solvent victòria dels sabadellencs.
I tot plegat per jugar-s'ho tot a una carta en el tercer partit de la fase, davant de l'amfitrió A-Polo, que també havia guanyat el Budva i havia perdut contra el Brescia. El Club Natació s'ha imposat als georgians per 12-22, en un gran duel dels d'Albert Español. En un inici, els locals han agafat avantatge amb un 3-0 de sortida, però l'Astralpool ha reaccionat i abans del final del primer quart han capgirat la dinàmica i han confirmat el canvi de tendència en l'inici del segon (3-7). Al descans, el marcador ja reflectia un clar 6-10.
Al canvi de porteria, quatre gols dels sabadellencs han deixat el duel pràcticament sentenciat i, en la resta del duel, la renda només s'ha anat engreixant fins al resultat final. Una gran actuació dels d'Español que assoleixen el primer objectiu de la temporada i que competiran a la fase de grups de la Champions un cop més. Aquesta setmana, a més, debutaran en lliga davant del Mediterrani.