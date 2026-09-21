FOTOS | Torre-romeu tanca una Festa Major marcada per la participació i la germanor

La cultura popular, la música i convivència veïnal han estat les grans protagonistes del cap de setmana de Festa Major a Torre-romeu. Després de mesos de preparatius per part de l'Associació de Veïns i entitats locals, les places del barri s'han omplert de gom a gom per celebrar una edició que ha tornat a demostrar la força local.
El tret de sortida el va donar un emotiu pregó a càrrec d'Agustín Mondeja des de la plaça Cristóbal Ramos, donant pas a un cap de setmana farcit d'activitats. Les exhibicions de dansa d'escoles locals com U Move o el grup de Ball Félix i Tere, sumades a les nits de ball amb l'Orquesta Furulanga i les discomòbils, han fet gaudir grans i petits.
La Festa Major de Torre-romeu, també va organitzar activitats per als més petits com '1,2,3 l'animal on ets?', o l'actuació a càrrec del Mag Leo, sumat a les dues activitats amb més èxit com són la botifarrada i la paella popular, que van deixar imatges de germanor entre els veïns del barri.
Alejandro García, secretari de l'Associació de Veïns, ha valorat molt positivament la jornada. "Ha sigut tot un èxit, la situació meteorològica ens ha caigut de cara, la gent ha pogut gaudir molt de totes les activitats programades" ha explicat. García també ha destacat la recuperació del castell de focs, què des de l'any 2012 no es feia. "El castell de focs, és tradició en estat pur, quan era petit tot el barri s'ajuntava per concloure la Festa Major, ha sigut molt emotiu poder recuperar-lo" afegeix. El secretari de l'Associació ha remarcat l'actitud de la gent i el bon ambient durant la jornada.
Des de l'organització, destaquen que la clau de l'èxit és la feina voluntària de nombrosos veïns que, amb il·lusió i dedicació, fan possible la festa any rere any. La celebració es va acomiadar diumenge al vespre amb el tradicional castell de focs artificials a la plaça de Dolores Ibárruri, posant punt final a un cap de setmana inoblidable per al barri.