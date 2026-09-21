Les fonts ornamentals del Passeig tornen a estar tancades

El passeig de la Plaça Major s'ha llevat aquest dilluns, 21 de setembre, amb les fonts ornamentals tancades de nou. Passada la Festa Major, en què es van tornar a activar després de prop de dos mesos fora de servei, operaris de manteniment les han començat a revisar de nou, i quedaran fora de servei fins al novembre, segons la previsió de l'Ajuntament. Ara s'hi destinen pràcticament 94.690 euros (IVA inclòs) i, a banda, precisament avui mateix acaba el període de presentació de candidatures a la licitació del contracte de manteniment.
Des del consistori expliquen que ara "s'inicien treballs per renovar el sistema de funcionament intern de les fonts i optimitzar així el control de la qualitat de l’aigua. També s’aprofitarà per revisar les lloses de la superfície i millorar-ne la fixació". I afegeixen que, després de l'aturada dels mesos de juliol i agost, a principis de setembre només es va actuar a la superfície "per fixar les peces que estaven mal col·locades i poder-les posar en funcionament per la Festa Major".
Veïns que descansaven al Passeig aquest dilluns al matí han sigut dels primers a veure la nova interrupció de les fonts. "Pels diners que costa, això sempre està espatllat, potser el que és modern surt car, però s'ha de dir que quan funcionen és molt bonic", apunta Carles Borrell. Hi coincideixen Olaya Ortiz i Denise Rodríguez, que creuen que "quan estan enceses és agradable veure-les, donen color al Centre".
I el Josep i la Montserrat aposten per fer-les funcionar més estona perquè els hi agraden: "durant el dia, un horari bo seria de 10 a 21 h; i a l'hivern potser no caldria fins tan tard". La cortina d'aigua, de moment, continua a l'espera: "Era bonica, ja que no tenim la font que hi havia abans; però ha funcionat tan poc que només es veu la columna de ferro".