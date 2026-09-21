Cap de setmana mogut a les carreteres urbanes de Sabadell: alcohol, accidents i conductors sense permís

La Policia Municipal de Sabadell han intervingut en diversos accidents de trànsit i han instruït diligències judicials per conducció sota els efectes de l’alcohol, negativa a sotmetre’s a les proves i conducció sense permís durant el cap de setmana. Els fets s'han produIït entre les 6 hores de divendres 18 de setembre i la matinada d'aquest dilluns. Les actuacions per conducció sota els efectes de l’alcohol es van concentrar entre la matinada de dissabte i la de diumenge. La taxa més elevada es va registrar dissabte a la 1:55 h, al carrer de Berenguer el Gran, on un conductor va donar un resultat positiu d’1,10 mg/l. Els agents van instruir diligències judicials i van traslladar el vehicle al dipòsit municipal.
Dissabte a la nit, a la carretera de Prats de Lluçanès, un altre conductor va donar 0,99 mg/l en la prova d’alcoholèmia. A més, els agents van comprovar que circulava sense permís de conduir per pèrdua de vigència i també es van instruir diligències judicials i el vehicle va ser traslladat al dipòsit. Durant la matinada de diumenge, la policia va detectar dos casos més d’alcoholèmia positiva. Primer, al carrer de Ramon Llull, el resultat va ser de 0,75 mg/l; mentre que al carrer de la Concòrdia, un conductor va donar 0,90 mg/l. En aquest darrer cas, es van fer diligències al jutjat i un segon conductor es va fer càrrec del vehicle.
Més enllà dels controls d’alcoholèmia, la Policia Municipal també va intervenir en dos casos relacionats amb el permís de conduir i les proves de detecció d’alcohol. Dissabte al matí, al carrer de Brujas, un conductor es va negar a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i els agents van instruir diligències judicials i van immobilitzar el vehicle. En la mateixa línia, diumenge a la matinada, al carrer del Doctor Puig, la policia va aturar un vehicle i va comprovar que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir. Per aquest motiu, es van instruir diligències judicials i el vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal.
Quatre accidents de trànsit en poques hores
Durant el cap de setmana, la Policia Local també ha registrat diversos accidents de trànsit. Alguns amb ferits. El primer, divendres al matí, a la carretera de Caldes, dos turismes van patir un accident sense ferits, encara que la conductora d’un dels vehicles va ser traslladada al CUAP Sant Fèlix per revisió. Aquella mateixa nit es va produir una col·lisió entre dos vehicles a l’encreuament de l’avinguda d’Estrasburg i la Ronda Oest C-58, on el conductor i el passatger d’un dels vehicles van ser traslladats a l’Hospital Parc Taulí. Finalment, diumenge a la nit, al carrer d’Andorra, es va registrar un tercer accident sense ferits amb una motocicleta implicada. De totes maneres, com a mesura de prevenció, el passatger va ser traslladat al CUAP Sant Fèlix per a la seva valoració.
L’última incidència s'ha produït aquesta matinada. Al voltant de les 2 h, al carrer de Francesc Layret, un vehicle va col·lidir amb un semàfor i el conductor es va negar a dur a terme les proves d’alcoholèmia. Davant d'això, s'han realitzat diligències judicials per la negativa i els agents han avisat a la companyia de manteniment per a la revisió del semàfor afectat.