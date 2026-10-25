El tancament d'una línia a la Sínia assalta el Parlament: "És injustificat"

L'inici de curs ha arribat marcat per la reducció de línies d'I3 a l'Escola Municipal La Sínia de Cerdanyola, que s'ha quedat amb un únic grup. En el darrer trimestre de l'any passat, la comunitat educativa ja es va mobilitzar contra el tancament, fent pressió al ple municipal. La direcció i l'Ajuntament, units, consideraven que s'estaven prioritzant els centres concertats, en detriment de l'oferta pública. A més, lamentaven el poc marge d'acció i l'impacte que tindria la mesura en l'equip docent. Un cop feta efectiva la retallada, la qüestió ha escalat a noves esferes.
Dimecres a la tarda, una representació de l'escola vallesana es va reunir amb diferents representants al Parlament de Catalunya per exposar el seu desacord amb la decisió, que veuen "injustificada". Celebren que CUP-DT, Comuns Sumar, ERC i Junts assistissin a una trobada que va servir per evidenciar el malestar del col·lectiu. Denuncien que ha estat un procés "poc transparent", sense un informe que justifiqui el tancament i amb la baixada natalitat com a únic argument. Els portaveus de famílies i el claustre van entregar als assistents un informe de l'AFFAC –Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya– on es qüestiona que existeixi una reducció dels naixements. Alhora, les veus argumenten que es preveu un augment de la població per les diferents promocions d'habitatges que apareixen en l'horitzó de Cerdanyola. Un fet que obligarà a ampliar el nombre de places disponibles. Segons dades presentades, el grup té una ocupació del 97% i ha tingut una preinscripció a I3 del 122%.
De moment, els representants han demanat que es faci efectiva la recuperació de la segona línia de l'EM la Sínia per a la preinscripció 2027-28. Per fer-ho possible, la comunitat educativa ha sol·licitat als grups parlamentaris dur a terme una proposta de resolució a la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya i a ser possible, fer una compareixença en aquest mateix òrgan el dia que es porti a terme la votació de la proposta de resolució.