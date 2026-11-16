El llegat d'Aiscondel a Cerdanyola, a revisió

Hi ha empreses que han marcat la vida dels pobles i ciutats durant diverses generacions. Un d'aquests casos és la fàbrica Aiscondel, nascuda el 1942 a Cerdanyola. "Va ser una de les més importants. La ciutat tenia molt teixit industrial. Vam arribar a ser 1.200 treballadors. Va ser present en el boom del moviment obrer d'aquell moment. Era una empresa reivindicativa, també en el vessant social, que va participar dels canvis de l'època", recorda Rosa Vilaró, que va ser l'última presidenta del comitè d'empresa de la companyia.
El seu llegat va ser reconegut el juny del 2026 amb un monòlit per retre homenatge a la històrica fàbrica de plàstics i a les persones que hi van treballar. "Ara es vol donar continuïtat. Valdria la pena fer unes jornades de moviment obrer de tota aquella indústria. Hi va haver moltes mobilitzacions", apunta Vilaró.
De moment, l’Ajuntament fa una crida a la ciutadania perquè aporti materials relacionats amb l’antiga empresa cerdanyolenca. La iniciativa vol contribuir a preparar la primera Jornada Aiscondel, prevista el 13 de febrer del 2027 al Teatre Ateneu. La recollida està oberta a totes les persones que conservin fotografies, documents, objectes o qualsevol altre material vinculat a la fàbrica, a la seva activitat o a les persones que hi van treballar. Les peces es podran cedir temporalment per formar part de la mostra, amb el compromís que els materials prestats seran retornats als seus propietaris un cop finalitzada. També es podran fer petites intervencions per reparar desperfectes menors que puguin presentar algunes peces, amb l’objectiu de millorar-ne l’estat de cara a la mostra i retornar-les en millors condicions.
Les aportacions es poden fer arribar fins al 31 de desembre a través de dues vies. El material físic es pot portar a l’Arxiu Municipal, mentre que el digital es pot enviar per correu electrònic. "Al museu de Ca n'Oliver ja hi havia uniformes, àlbums de fotos, documents del comitè, de reunions, carnets...", destaca l'extreballadora. El final va arribar el gener del 2011. "Va anar perdent part de la seva fabricació i molts treballadors pel camí". L'activitat industrial i els magatzems van posar punt final a 57 anys de presència fabril al municipi. Els terrenys són avui el centre logístic del grup editorial Penguin Random House després d'una inversió de 36 milions d'euros.