Un dispositiu per trobar 'El Ruso' obliga a tallar la línia R4 de Rodalies durant més d'una hora

La circulació de l’R4 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Montcada Bifurcació i Manresa durant més d'una hora per un dispositiu policial de recerca del sospitós de la mort d’un agent de la Policia Nacional a Oviedo. La Guàrdia Civil, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, ha identificat els passatgers d’un tren aturat a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa. A pesar de l'ampli desplegament, no han localitzat el sospitós i la investigació continua en marxa.
L’actuació s’ha iniciat després que, aquest matí, una persona alertés la Guàrdia Civil de Manresa que creia haver vist a la ciutat Manuel Ferrero Álvarez, conegut com ‘El Ruso’. El cos ha obert una investigació per comprovar l’avís i manté altres indagacions en paral·lel. Després de la intervenció al tren, però, s'ha determinat que el sospitós no viatjava en cap dels trens aturats i els cossos de seguretat continuen la recerca.
La Guàrdia Civil havia rebut la trucada i ha intentat verificar la informació, que l’ha portat a dos trens de l'R4 de Rodalies que anaven cap a Montcada i Reixac. L'institut armat ha inspeccionat el primer comboi, i els Mossos, avisats cap a les 11.22 hores, el segon. Sense èxit en ambdós casos.
El sospitós està en cerca per la mort d’un agent de la unitat de guies canins de la Policia Nacional. L’agent va morir la setmana passada al barri de Villafría, a Oviedo, quan va esclatar un artefacte durant la inspecció d’una motxilla sospitosa. L’explosió també va ferir greument un agent dels TEDAX. En el mateix cas, s’investiga el tiroteig en què va resultar ferida una jove.
L'operatiu d'aquest dilluns ha provocat desconcerts entre els usuaris de l'estació. Abans d'arribar a Montcada, el tren havia disminuït la marxa i el maquinista ha demanat que ningú es mogués del lloc ni sortís. Els passatgers han estat prop d'una hora parats esperant fins que els han deixat sortir indicant-los que podien baixar tranquil·lament del vagó del tren. Segons Renfe, durant la inspecció s'havia ofert servei alternatiu de transport per carretera i i les demores a la circulació de trens superaven la mitja hora a causa de l'aturada. El servei s'ha anat recuperant gradualment.