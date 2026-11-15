Harakiri arlequinat al Nuevo Pepico Amat

Desfeta del CE Sabadell al Nuevo Pepico Amat (2-0). Una primera meitat nefasta dels homes de Ferran Costa ha decidit un duel en què els locals han estat molt superiors i s'han imposat sense massa dificultats. Els arlequinats, que han jugat amb deu una hora, acumulen una setmana més sense guanyar i es mantenen en la zona mitjana amb 18 punts quan tot just s'arriba al primer terç de la Lliga Hypermotion.
Costa ha presentat un onze amb diverses novetats. Óscar Sanz ha tornat després de la sanció com a migcampista, fent parella amb Pere Pons, tot i que abans de l'equador ja s'ha situat Edgar González en aquesta zona del camp. D'altra banda, López-Pinto ha actuat com a carriler per banda esquerra. Tot i això, els plans inicials han durat poc, i gairebé s'ha tractat de sobreviure i anar-se adaptant als esdeveniments d'una tarda per a l'oblit.
D'inici, l'Eldense ha fet mal per banda dreta, a través d'un actiu Olabarrieta, però sense generar ocasions en un tram de tanteig. Prop del quart d'hora de joc, no obstant això, una passada a l'espai en què Genar s'ha quedat plantat i ha trencat el fora de joc, ha permès Mariano Carmona fer el primer del duel amb una gran definició davant de Fuoli. Només ha estat el primer capítol d'una primera meitat terrorífica. Poc després, el mateix Carmona ha anotat el segon amb una jugada similar, aquest cop per la dreta, però ha estat anul·lada per fora de joc.
Passada la mitja hora, ha arribat un nou contratemps en forma de lesió, quan Bonaldo ha demanat el canvi i ha entrat José Català. El jove defensor balear no ha durat ni un minut sobre el terreny de joc quan, de nou Mariano, ha posat més pa que formatge en una agafada i ha enganyat l'àrbitre, que li ha mostrat la vermella directa mentre el VAR mirava cap a una altra banda. Fins al descans, els arlequinats han estat l'exemple perfecte de la frustració i el desencís. L'exemple perfecte ha arribat en el descompte quan Jesús Clemente ha rematat una falta lateral que Fuoli s'ha menjat. 2-0 al pas per vestidors i el partit molt coll amunt.
A la represa, Yussif Owusu i Kaiser han redibuixat l'equip, entrant en lloc de Gastón i López-Pinto. Baena ha quedat com a única referència. I ha sortit millor el Centre d'Esports. Fins i tot ha pogut retallar amb dues ocasions clares. Primer Owusu ha fregat el gol amb un potent xut des de la frontal que s'ha estavellat contra el pal i, poc després, Genar ha pentinat una falta lateral que ha sortit fregant el pal. Ha tingut l'opció de posar emoció al partit el Sabadell, l'ha desaprofitat i la resta del duel s'ha convertit pràcticament en una possessió.
Han entrat Alain Ribeiro i Obolskii, al tram final, però només l'Eldense ha pogut anotar. Javi Martínez ha perdonat un mà a mà i també Manu Nieto ha tingut un parell d'ocasions que ha aturat Fuoli. Cinquena jornada consecutiva sense guanyar dels arlequinats que continuen sumant baixes a la llista abans d'una setmana de dos partits. Dimecres, Copa del Rei al camp de l'Utebo i dissabte tornada a la Nova Creu Alta per rebre un Granada que suma sis victòries seguides.
Fitxa tècnica
Eldense: Ramon Vila, Iker Recio, Smand, Bustillo, Mariano Carmona (Nieto, m. 74), Justin Smith (Javi Martínez, m. 66), Cabanes (Roberto López, m. 57), Clemente (Ibarrondo, m. 74), David Ruiz (Alex Serra, m. 57), Jordi Martín i Olabarrieta.
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo (Català, m. 34), Edgar González, Genar, Ripoll, Óscar Sanz, Pere Pons (Obolskii, m. 77), López-Pinto (Kaiser, m. 46), Priego (Ribeiro, m. 69), Baena i Gastón (Owusu, m. 46).
Àrbitre: Alejandro Ojaos (comitè murcià). Grogues: Justin, Clemente; Genar, Sanz. Vermella a Català.
Gols: 1-0, Mariano m. 12; 2-0, Clemente m. 45 +4.
Incidències: 3.856 espectadors al Nuevo Pepico Amat amb una setantena d'arlequinats.