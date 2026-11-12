Pere Pons: "La lliga és molt llarga i hem de ser estables"

El Centre d'Esports va sumar un punt en la visita de la Real Sociedad 'B' a la Nova Creu Alta. "Quan acaba el partit, i jugant a casa, tens la sensació que has deixat escapar alguna cosa, però vist amb perspectiva i ara que han passat uns dies, crec que hem de valorar el punt. Nosaltres sempre volem guanyar, i més encara a la Nova Creu Alta, però hem de veure la part positiva. Sumar sempre és bo. Hem analitzat el partit, què hem de millorar i què vam fer bé i amb aquestes correccions hem de continuar el nostre camí i afrontar el pròxim duel com toca", assegura Pere Pons, un dels capitans de l'equip.
Els arlequinats acumulen quatre partits sense guanyar, però mantenen la competitivitat tot i les nombroses baixes. "És una llàstima que en tinguem tantes", lamenta Pons, que sense Urri ni Quadri, ha d'agafar un rol protagonista. "Jo estic sempre disponible per l'equip. Si ara toca fer un rol diferent del que estava fent, ho afrontaré amb totes les ganes. La competència és sana i sempre volem que tothom estigui disponible, però en aquest moment ens toca demostrar que estem preparats per suplir els que no hi són", reconeix.
El conjunt de Ferran Costa, precisament en aquest plaga de lesions, ha caigut fins a la tretzena posició de la taula. "És una lliga molt llarga i hem de ser estables. Aquesta estabilitat també la busquem en el dia a dia. El treball que fan cada dia no només els jugadors, sinó tota la gent del cos tècnic, és increïble. Estem molt centrats, amb la mateixa missió i il·lusió del primer dia, i això és el que hem de mantenir fins al final. Ens farà sumar molts punts, segur", admet.
Una bona oportunitat per a refer-se, tot i les baixes importants, serà aquest diumenge, al Nuevo Pepico Amat de l'Eldense. "Serà un partit difícil com tots els de la categoria, i més encara fora de casa. Hem de buscar les bones sensacions, afrontar el partit amb el nostre estil i pla i, amb els que estiguem disponibles, intentar sumar els punts. Estem preparats", assegura Pons. La visita a un vell conegut per tornar al bon camí.