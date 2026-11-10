Ferran Costa: "Vivíem la temporada des d'una falsa comoditat. Hem d'entendre que costa moltíssim sumar cada punt"

No va ser el partit més brillant del Centre d'Esports, que va sumar un nou punt a casa davant de la Real Sociedad 'B'. Els arlequinats no van trobar el camí del gol, ni tampoc el filial basc, que va tenir les millors ocasions sobretot en transicions ràpides. "Hem anat amb tot, hem tingut alguna situació de gol, en el tanteig hem intentat donar una passa endavant, conscients que ens podien generar alguna ocasió a la contra, però ho hem intentat i no ha estat possible", deia, després del duel, Ferran Costa que va assegurar que "és un dels dies que estic més orgullós d'entrenar aquests jugadors".
El tècnic va enumerar les nombroses baixes de l'equip en el partit de dilluns, sense jugadors cabdals com Urri, Quadri (substituït al minut 10), Óscar Sanz o Eneko Aguilar, entre molts altres. "Hem guanyat molt, potser de manera inesperada per molts, ens hem plantat a la Segona Divisió i, ho he dit sempre, hem de ser ambiciosos, però realistes. Quan vaig arribar deia que somiava amb una Nova Creu Alta plena, ara somio amb una Nova Creu Alta que entengui que hem de jugar tots. Venir al 'Temple' per veure l'equip guanyar és maco i nosaltres treballem cada dia per guanyar, però l'esforç que ha fet l'equip per ser competitiu, diu molt. No són els millors jugadors de la categoria, ni jo el millor entrenador, però som els que som i defensem el Sabadell", afirmava.
"Ens costarà la vida arribar als 50 punts, hem de ser molt conscients. Hem de remar tots junts, perquè celebrar gols és molt divertit, però ser del Sabadell també és per ajudar els jugadors a treure el seu màxim. No ens hem de posar per sobre de la categoria, és molt important que ho tinguem clar tots. Necessitem el millor de tothom ara. Vivíem la temporada des d'una falsa comoditat, costa moltíssim sumar cada punt", afegia.
El migcampista vigatà, precisament, va forçar la cinquena groga per poder fer net de les seves molèsties al genoll. "Té molèsties al genoll. És un tema articular, un edema. No puc dir terminis perquè depèn molt de la tolerància al dolor del jugador. Va provar d'entrenar i va haver de sortir a l'escalfament, i abans del partit ha reconegut que sent honest no estava per jugar". Tampoc Quadri estarà disponible a Elda pel protocol de commocions que s'allarga en set dies sense practicar esport. "Havíem parlat que si ell es notava bé havia de forçar per la situació de l'equip, però no es trobava bé, es marejava. Es va endur un bon cop i ho ha intentat. Va amb la personalitat de l'equip, de voler ajudar sempre, però no ha estat possible". El nigerià, això sí, es troba bé i, segons informa el club, en cap cas es va tractar d'un tema emocional, tot i coincidir amb el minut d'homenatge a Jesús de Miguel.
D'altra banda, la nota positiva del duel va ser el retorn de Genar Fornés i Kaiser, que debutaven al futbol professional, i també l'estrena amb l'arlequinada de Yussif Owusu. "Han estat molt bé. Genar tenia un duel molt complicat en el partit i ho ha deixat tot. Ha jugat més del que havia de jugar, però ha estat a un gran nivell. I sobre Yussif, sabem que és un jugador amb un gran potencial, que necessita temps, potser ha estat un pel precipitat, però l'equip anava just i ens ha ajudat molt", apuntava Costa. Un punt més per a l'objectiu, que en els dies que costa més, també cal valorar.
Renovació del patrocini amb l'Hospital General de Catalunya
Curiosament, en un moment amb tantes baixes en l'equip, el Centre d'Esports va anunciar la renovació del patrocini amb l'Hospital General de Catalunya QuironSalud, per un any més. Ja en són vuit de vinculació. "Som com un matrimoni", ironitzava Joan Izquierdo, gerent del centre mèdic. Les dues entitats van refermar l'aposta conjunta i van destacar la incorporació de més eines per al primer equip, com el control de la nutrició, que s'aplica des de la temporada passada. L'Hospital també patrocina els equips del futbol base arlequinat, amb presència a la samarreta.