Amarg retorn a Cal Balsach per al FS Sabadell Femení

L'esperat retorn a casa del FS Sabadell Femení va ser especialment amarg. No només per la derrota, que també, sinó per com es va donar aquesta ensopegada i, sobretot, per no poder donar continuïtat al primer triomf de la temporada, la setmana anterior. Les arlequinades van caure per la mínima en la visita d'un vell conegut, Les Glòries (1-2), que es va endur els punts sobre la botzina i amb fortuna.
El conjunt visitant es va avançar en els primers compassos a través de Noa Barber. No va ser fins després del descans que les sabadellenques van tornar a igualar el marcador. Sara Mestre va fer l'1-1 amb gairebé tot el segon temps per disputar. Una acció d'infortuni, al límit del temps reglamentari, va acabar decidint l'enfrontament, quan la capitana Maria Isern es va anotar en pròpia porteria i va fer volar els punts cap a Barcelona.
Una tornada a Cal Balsach molt agre i una setmana més sense estrenar el caseller de punts com a locals. Les sabadellenques continuen a la cua de la classificació amb només un triomf en vuit jornades amb un equip molt jove que està competint, però està caient en els detalls que decideixen els enfrontaments. La pròxima jornada, buscaran tornar a guanyar a domicili davant d'un AECS L'Hospitalet que es troba a la zona mitjana de la taula, amb nou punts, i acumula cinc jornades sense perdre.
Alex Llamas salva un punt a Alacant
D'altra banda, a la Segona B masculina, el CN Sabadell va salvar un punt davant del Ye Faky (4-4) alacantí. Els locals es van posar en dues ocasions amb tres gols d'avantatge, però els nedadors van acabar empatant. Raul Moncho va obrir el marcador en els primers compassos, mentre que Aitor Coronado i Jordi Alcaide van situar el 3-0 al descans. A la represa, el jove Jordi Tella va retallar distàncies, però Alcaide va fer el 4-1 poc després.
En el tram final, Bernat Batllori i Gerard Roca van ajustar el marcador al màxim i, en els últims compassos, Alex Llamas va aconseguir el gol de la igualada definitiva. Un punt insuficient, però molt treballat dels d'Arnau Casabon que continuen sense acabar d'arrencar. Amb un partit pendent, es troben en la penúltima posició de la classificació amb sis punts i només una victòria. El pròxim rival, a casa, serà un dels rivals a batre, el líder Palma Futsal 'B', que només s'ha deixat tres punts en les primeres set jornades de competició.