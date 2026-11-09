El CNS vòlei masculí es retroba amb el triomf en un partit d'infart

Treballada i patida victòria de l'equip masculí de vòlei del CN Sabadell. Els sabadellencs van retrobar-se amb el triomf després d'imposar-se al Balàfia Vòlei (3-2) en el tie-break, davant d'un conjunt que arribava a Les Naus invicte.
L'equip entrenat per Felipe Torres va haver de competir fins al final en un duel molt igualat que es va decidir de forma agònica. El primer set ja va ser una bona mostra d'això. El Club va saber mantenir la calma en els moments decisiu i es va anotar el primer punt de l'enfrontament salvant dues pilotes de set i guanyant finalment per 29-27. En el segon, va mantenir la confiança i solidesa l'equip sabadellenc i es va aconseguir imposar també per 25-21, amb un 2-0 en el marcador que feia veure la victòria molt pròxima.
Lluny de la realitat, els lleidatans van reaccionar amb fermesa. Els visitants van agafar la iniciativa i van retallar en el tercer, amb una còmoda victòria per 17-25. Van confirmar la millora en el quart, imposant-se per 21-25 i forçant, d'aquesta manera, el desempat en el tie-break. El CN Sabadell va anar per sota amb el 6-8, però finalment va ser capaç de capgirar el resultat i tancar el triomf per 15-13. Adrià Rejón, amb 28 punts i sis bloquejos va ser el jugador més destacat en l'atac local. Segona victòria aquesta temporada a Superlliga2 per als nedadors que se situen en la novena posició amb cinc punts. La pròxima jornada visitaran l'Elche, que és setè.
D'altra banda, a Primera Nacional, l'equip femení continua amb la velocitat de creuer després de guanyar el Vall d'Hebron per un còmode 3-0. El domini de les sabadellenques va ser constant i des de l'inici van agafar la iniciativa. En el primer set van guanyar per 25-19 i, en el segon, van mantenir la dinàmica i van repetir marcador (25-19). Les d'Aitor Piñol van solucionar el duel per la via ràpida i també van imposar-se en el tercer per 25-18.
Sisena victòria en sis jornades per a les nedadores que lideren el seu grup amb la plena de triomfs i una superioritat evident. La pròxima jornada buscaran continuar amb la ratxa en la seva visita al Sant Cugat, que ocupa la cinquena posició, en un duel comarcal de nivell.