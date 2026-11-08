La gastronomia gallega i la música omplen de vida l’Eix Macià amb la Festa do Pulpo

L’Eix Macià s’ha impregnat aquest cap de setmana dels aromes de la cuina gallega amb una nova edició de la Festa do Pulpo. La cita, que enguany arriba a la tretzena edició, aplega parades gastronòmiques, artesania i música en un espai que convida a passejar-hi i fer-hi una aturada per tastar algunes de les especialitats més conegudes de Galícia. Organitzada pel Centro Galego de Sabadell Nós, la festa és una manera de mantenir viu el vincle amb les tradicions gallegues i compartir-les amb la resta de la ciutat.
El pop és l’estrella de la festa. Les parades ofereixen diferents propostes de cuina gallega, amb plats pensats per als qui volen assaborir aquesta gastronomia sense haver de sortir de Sabadell. L’oferta es completa amb productes d’alimentació i articles d’artesania.
La música també hi té el seu racó. Dissabte, els Gaiteros del Centro Galego van fer sonar la música tradicional gallega, en una jornada que també va comptar amb l’actuació de l’Orquestra Klam. Aquest diumenge, els gaiters han tornat a ser protagonistes amb una nova actuació.
La d’avui és l’última jornada d’aquesta edició, de manera que encara hi ha temps per acostar-se a l’Eix Macià, tafanejar les parades i, sobretot, fer un mos de pop abans que la festa s'acomiadi fins a l'any vinent.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: