"Cuidar és molt dur, però trobar-nos ens fa sentir en família"

Atendre un familiar o una persona dependent les 24 hores del dia implica un desgast físic i emocional que sovint es viu en la més estricta solitud. Per donar visibilitat a aquesta tasca i generar espais de suport mutu, Fira Sabadell ha acollit aquesta setmana la segona edició de la jornada Connecta't a les cures. Sota el lema Construir xarxa per a un sistema de cures més sostenible, la jornada ha comptat amb debats com Un espai per a qui cuida, conduït per Mariona Balta, o la taula de diàleg sobre el nou model de cures i longevitat a càrrec de Pedro Cano i Jordi Amblàs. No obstant això, el cor de la trobada ha estat l'intercanvi d'experiències personals a les taules de conversa. Diverses persones cuidadores han compartit la realitat que viuen en les seves llars i també en la seva professió, marcada per la dedicació continuada, l'esgotament físic i emocional, però també per la necessitat de trobar espais d'empatia i de suport que facin més lleugera la seva tasca diària.
"No estàs sola": el suport emocional com a salvavides
Per a les persones assistents, posar en comú el seu dia a dia suposa un alleujament indispensable. Loli Ramírez, que té a càrrec la seva mare de 91 anys, explica el valor que tenen aquests espais: "Em sento molt bé perquè notes que no estàs sola i tens persones al voltant que et donen suport moral", remarca. Per a Ramírez dies com aquests són clau per aixecar l'ànim i tirar endavant en els moments en què el dia a dia es fa més feixuc. Tot i això, lamenta la manca d'empatia social: "La societat en general no ho valora; el cuidador està allà dia i nit, i pateix molt estrès i ansietat", explica.
Un punt de vista similar el comparteix Isabel La Paz, que fa quatre dècades que cuida la seva filla amb discapacitat psíquica, i que afronta aquesta responsabilitat alhora que viu amb esclerosi múltiple. Des de la seva experiència, reclama més reconeixement institucional i social per a les persones cuidadores. "Els professionals del sector crec que no estan ben vistos a tots els nivells, i els altres som invisibles, abans ni tan sols se'n parlava", exposa. També reconeix que la seva tasca diària és un repte constant i un gran desgast personal: "Cuidar una persona quan veus que no hi ha sortida és molt dur", reconeix.
Des de l'Ajuntament de Sabadell, entitat organitzadora conjuntament amb l'Atenció Primària de l'ICS, el Parc Taulí i la Societat Empresa, es reivindica que la cura no és un fet aïllat, sinó una realitat que travessa tota la societat. La regidora d'Acció Social, Laura Pineda, ha emfatitzat la necessitat d'ubicar aquesta qüestió a l'agenda pública. "Les cures ens afecten en totes les etapes vitals: tant podem ser persones cuidades com persones cuidadores. Necessitem com a societat donar eines per fer que aquesta feina sigui més fàcil i més còmoda", afirma Pineda. Així mateix, ha destacat l'èxit dels grups municipals d'ajuda mútua impulsats des de fa dos anys: "Hem volgut donar molta potència als grups de cuidadors i la resposta ha estat espectacular", conclou.
La trobada a Fira Sabadell ha conclòs amb el compromís de continuar oferint eines de suport i de continuar construint una xarxa comunitària que acompanyi qui cuida cada dia.