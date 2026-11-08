El CE Sabadell vol retrobar-se amb la victòria en una jornada marcada pel record i els homenatges

El Centre d’Esports Sabadell vol recuperar la dinàmica positiva després de tres jornades sense veure la victòria. Aquest dilluns, a les 20:30 h, la Real Sociedad ‘B’ visita la Nova Creu Alta en un partit que estarà marcat per l’homenatge, el record i el valor humà. Ferran Costa subratllava aquest divendres a la roda de premsa que “hi ha coses que estan per sobre del futbol” i assenyalava que “ha estat una setmana realment dura per a tothom”. Sobretot, pels arlequinats que van compartir vestuari amb Jesús de Miguel, que va morir aquest dimarts després d'una forta topada amb el porter de l'Andorra FC.
El tècnic de Castelldefels defensa que “cap jugador de la categoria està preparat per competir aquest cap de setmana” i remarca la importància de donar eines als futbolistes per afrontar una situació tan delicada. "En aquests moments, cal ser persona i necessitem més que mai la nostra afició”. Durant la setmana, la possible suspensió de la jornada ha estat al centre de la polèmica després que molts jugadors hagin mostrat públicament el seu desig de suspendre-la. De fet, aquest dimecres passat, els arlequinats havien de disputar el seu debut a la Copa del Rei, però es va acabar ajornant pel 18 de novembre. En forma d'homenatge, però, el president del CE Sabadell va anunciar que lluiran la segona equipació, que comptarà amb el lema porjesus.es, una iniciativa que té com a finalitat recaptar fons que aniran destinats a la família del futbolista que va morir.
Més enllà del cop anímic, els darrers dies tampoc han estat fàcils en l'àmbit esportiu. “La setmana passada ja vam estar cinc dies fora de casa i aquesta no hem entrenat ni dimecres ni dijous, però ens estem adaptant per arribar el millor possible aquest dilluns”, explica Costa. Pel que fa a les baixes, Oscar Sanz no podrà jugar per sanció, mentre que Edgar González tornarà a estar disponible després d'haver complert el seu partit de càstig. La participació de Quadri, en canvi, continua a l'aire. “Encara no ha pogut entrenar-se aquesta setmana. És dubte i no podem confirmar que estigui disponible dilluns”, deia el tècnic, divendres.