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El COAC celebra la Festa d'Arquitectes del Vallès a l'Aeroport de Sabadell

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El delegat, Fermín Aparicio, va destacar els reptes que té l'entitat i l'oportunitat que suposa disposar de la nova seu compartida amb el Cateb

  • El delegat Fermín Aparicio, durant el seu discurs en la Festa d'Arquitectes del COAC al Vallès -
Publicat el 07 de novembre de 2026 a les 21:11
Actualitzat el 07 de novembre de 2026 a les 21:13

La Festa d'Arquitectes del Vallès va reunir desenes de professionals del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i, especialment de la comarca, a l'Aeroport de Sabadell aquest divendres 6 de novembre. Els professionals de l'arquitectura van deixar els despatxos per unes hores per compartir al vespre els reptes i oportunitats de la professió i el col·legi, així com descobrir en primera persona l'aeroport sabadellenc. L'acte va comptar amb una àmplia representació institucional, tant per l'assistència de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, com el tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, Adrián Hernández, i la presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC, Sandra Bestraten, entre altres. L'esdeveniment també va permetre als assistents conèixer de primera mà dos hangars de l'Aeroport: el d'Heliswiss Iberica i el d'EAS Barcelona.

El delegat del Vallès, Fermín Aparicio, va renovar el càrrec el maig passat i en el seu discurs de benvinguda a l'acte va destacar la "gran oportunitat" que suposa haver estrenat recentment la nova seu compartida entre el COAC Vallès i el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) a Terrassa. Un emplaçament que respon a la idea que "volem fer un pas més en la relació del col·legi amb la ciutat i la ciutadania. Que passin coses i el COAC formi part de la vida de la ciutat".

  • Festa Arquitectes COAC Vallès

Una voluntat que també s'aplica a Sabadell, com va remarcar, amb la organització d'activitats gratuïtes iniciada fa dos anys coïncidint amb la capitalitat de la cultura catalana. Per exemple, visites guiades o l'exposició 'Vàlvules' que el passat octubre va permetre descobrir la part més creativa d'alguns arquitectes al Casal Pere Quart. Aparicio va apuntar que la col·laboració amb l'Ajuntament i el Museu d'Art és una "fórmula que funciona i ens agradaria continuar ampliant. Volem desperar l'interès per l'arquitectura". També va subratllar que en relació a les qüestions del dia a dia, el col·legi forma part de la Taula de la construcció de Sabadell, que opina que "està funcionant molt bé". 

  • Festa d'Arquitectes COAC Vallès
  • Festa d'Arquitectes COAC Vallès
  • Festa d'Arquitectes COAC Vallès
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