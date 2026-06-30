Barcelona acull 30 anys després el Congrés Mundial d'Arquitectes i espera 10.000 visitants de tot el món

Trenta anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les portes a Barcelona i espera reunir 10.000 visitants d'arreu del món durant quatre dies al CCIB. Sota el lema 'Esdevenint. Arquitectures per a un planeta en transició', la trobada internacionals abordarà qüestions centrals com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. En declaracions a l'ACN, un dels comissaris, Pau Sarquella, celebra que "poques vegades ha passat que s'hagi aconseguit reunir un programa de ponents de tan alt nivell per a debatre el futur en un planeta en transició". La trobada s'emmarca en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
Aquest dilluns al migdia, ja s'han acreditat prop de 4.000 visitants, i l'organització espera rebre fins al dijous uns 10.000 professionals, estudiants i líders institucionals provinents de més 130 països. Organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, els comissaris són els arquitectes Pau Sarquella, Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis i Carment Torres.
El CCIB acollirà més de 250 ponents internacionals en més de 40 sessions plenàries, debats, fòrums oberts, tallers, presentacions d'investigacions i lliuraments de premis. Entre els participants destaquen figures de referència internacional com els estudis Lacaton & Vassal, Shigeru Ban, Amateur Architecture Studio o Architecten Jan de Vylder Inge Vinck, així com l’arquitecte xilè Smiljan Radić, Premi Pritzker 2026 i responsable de l’equip que projecta el futur Palau Multifuncional del recinte firal de Montjuïc.
A banda del CCIB, les Tres Xemeneies seran la seu de l'exposició central, les trobades de tarda de l’Open Forum i els esdeveniments festius; i el Dhub Barcelona, d'accés gratuït i obert a la ciutadania, reunirà xerrades, debats i activitats vinculades a alguns dels col·legis, institucions i associacions d'arquitectura més rellevants del món, com el de la UIA Natural and Human Disasters i Heritage and Cultural Identity i el Comitè Internacional de Crítics d'Arquitectura (CICA).
En declaracions a l'ACN, Pau Sarquella assegura que "la importància és brutal" per poder reunir a Barcelona un programa de ponents de nivell que, "sense ser estrelles, l'arquitectura que fan té una rellevància tan gran avui dia, i que puguin debatre les arquitectures que s'estan produint i que s'han de produir en el futur per aquest planeta en transició és fonamental".
En aquest sentit, el comissari explica que s'abordaran múltiples qüestions, com l'ecologia, el canvi climàtic, la reducció de la petjada de carboni dels edificis, la recirculació de l'energia i els materials, la crisi de l'habitatge o les cures.
Trenta anys després
Aquesta és la segona edició del Congrés Mundial d'Arquitectes -amb caràcter triennal- que se celebra a Barcelona. El primer cop va ser el 1996, que el comissari remarca que va ser "molt exitós". No obstant això, el comissari remarca els reptes tan diferents que enfronta el sector tres dècades més tard.
"El 1996 hi havia uns arquitectes que se'ls deia 'estrella'. Era un moment poc abans que s'inaugurés el Guggenheim i totes les ciutats volien tenir edificis monumentals, amb formes exagerades, per poder-los posar a mapa", recorda Sarquella, que contraposa: "L'arquitectura que es fa ara és molt més col·lectiva, molt més pensada per als ciutadans, que vol millorar les condicions de vida de les ciutats i el planeta".
Obertura a la ciutat
El co-comissari del Congrés Mundial d'Arquitectes subratlla també que hi ha hagut la voluntat d'obrir la trobada més enllà del CCIB, i no tancar-se entre ells en un espai com podria ser la Fira de Barcelona. D'aquesta manera, la ciutadania podrà visitar gratuïtament l'exposició de les Tres Xemeneies més enllà de la celebració del congrés.