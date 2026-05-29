El sabadellenc Miquel Àngel Vicente, reconegut pels Experts Comptables i Tributaris d'Espanya

El gerent de la Cambra de la Propietat ha estat distingit per la seva obra 'Las cuatro patas del caballo de Troya. Del conflicto de la vivienda en España'

Publicat el 29 de maig de 2026 a les 22:11
Actualitzat el 29 de maig de 2026 a les 22:12

El sabadellenc Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, ha guanyat aquest mes de maig el Certamen Literari Antonio Lázaro Cané en l’edició 2025 atorgat per la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España a la trobada celebrada els dies 7 i 8 de maig a València. Vicente ha estat distingit per la seva obra Las cuatro patas del caballo de Troya. Del conflicto de la vivienda en España.

 

  • Miquel Àngel Vicente, durant l`entrega dels premis
