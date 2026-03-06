Agents immobiliaris defensen la professió davant la irrupció de la intel·ligència artificial

L'esdeveniment Ments Brillants, organitzat per la immobiliària Igloo Exes Sabadell Centre a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ha congregat a Sabadell unes 300 persones del sector immobiliari per conèixer històries inspiradores, compartir coneixements i mètodes de treball per millorar com a professionals i els resultats del negoci.
En una de les ponències, una taula rodona entre Jordi Pol (agent immobiliari), Maria Suprun (entrenadora de vendes), Francis Fernández (UCI, SPPI) i SIRA), Vicenç Hernández i Vicente Beltrán (Realmark), moderats per Nello D'Angelo (Real Estate Academy), han compartit estratègies i experiències úniques en el sector immobiliari. La taula ha estat una reivindicació de la professió, de l'agent immobiliari, en un moment de canvi en què la intel·ligència artificial i el context geopolític han sacsejat el panorama mundial.
Vicenç Hernández, CEO de Tecnotràmit i president de la Comissió d'Habitatge de la Cambra de Comerç de Barcelona, creu que "el model de negoci ha de canviar de l'immoble a centrar-se en el client". I subratlla que, tot i la irrupció de la IA, "segur que seguirà sent un negoci de persones". Aquí s'ha apuntat una clau, compartida pels altres ponents: la marca personal. Francis Fernández hi ha incidit que l'agent immobiliari "s'ha de treure l'etiqueta de venedor de metres quadrats" per passar a ser assessor. La tecnologia creu que ha de permetre tenir més temps per entendre els compradors i venedors i que, gràcies a l'experiència i el coneixement, l'API els pugui estalviar o ajudar a travessar els entrebancs que sol tenir un camí com el de comprar o vendre un immoble. Com ha dit Maria Surprun, la clau de l'agent immobiliari és que "no volem ser només la solució, sinó l'acompanyament. Comprar o vendre és difícil, es tracta d'acompanyar compradors i venedors".
"En un món on l'automatització predomina, els sers humans capaços de connectar seran els més desitjats", ha apuntat Vicente Beltran. En aquest sentit, Jordi Pol considera que l'agent immobiliari ha de treballar molt més en l'impacte que genera a través de les emocions, mostrant qualitats com l'escolta, l'empatia, demostrar un mètode de treball, ofici, capacitats comunicatives i de negociació.
Durant la jornada també han pujat a l'escenari l'especialista en experiència de client i consultora immobiliària Belén González; l'especialista en mercat hipotecari i serveis financers Montse Cespedosa; esportistes conferenciants com Araceli Segarra, Alex Roca i Curro Ávalos; així com Alberto Padilla (Fotocasa Pro), l'analista econòmic i divulgador tecnològic Marc Vidal; Agustín Cifuentes i Raul Rodriguez d'Agustito i Agustito Immogestión i Oriol Nonell d'Openteca. A la tarda, Gerardo Salvador (Creator), María Bernal (Strategora) i Víctor Parrado (conferenciant, còmic i consultor), han conclòs la jornada. La pianista sabadellenca Laura Andrés ha rebut el Premi Ments Brillants.