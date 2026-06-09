Una aplicació del COAC proposa rutes per descobrir l’arquitectura catalana d’una forma interactiva

El Centre Obert d’Arquitectura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentat l’aplicació per a telèfons intel·ligents ‘Rutes’, una eina per descobrir l’arquitectura moderna i contemporània de Catalunya lligada a un turisme “cultural, conscient, sostenible i de proximitat”. L’aplicació es nodreix del fons documental de l’espai digital arquitecturacatalana.cat i permet descobrir el patrimoni arquitectònic de manera autònoma, interactiva i a mida de l’usuari. Així, mitjançant el dispositiu mòbil, l’usuari pot crear rutes personalitzades i seguir itineraris temàtics geolocalitzats a partir de les més de 3.600 obres disponibles. La iniciativa s’estrena coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura.
Segons han explicat des del COAC, l’aplicació ofereix una experiència totalment immersiva i en ruta, amb funcionalitats innovadores, recomanacions personalitzades i la possibilitat de crear itineraris a mida, sigui caminant, en bicicleta o en cotxe. “L’objectiu és que cada passejada esdevingui una vivència arquitectònica única, interactiva i connectada amb l’entorn, redefinint la relació entre ciutadania i patrimoni construït”, han explicat en un comunicat.
La plataforma utilitza el GPS per guiar el recorregut en temps real, facilitant l’exploració autònoma i adaptant-se al ritme i als interessos de cada usuari. En cada punt del recorregut, l’aplicació ofereix continguts contextuals que expliquen la història dels edificis, els seus autors i els valors arquitectònics, enriquint l’experiència de visita.
Entre les diferents funcionalitats, l’aplicació permet cercar obres d’arquitectura per proximitat, o bé dibuixar una zona al mapa per explorar l’arquitectura d’aquella àrea amb la possibilitat d’aplicar filtres temporals, d’estil o d’autors. Destaca també la possibilitat que l’usuari dissenyi la seva ruta de forma visual i intuïtiva a partir de quatre preguntes senzilles que actuen com a primer filtre, seleccionant en format swipe allò que més li pugui interessar d’entre les més de 3.600 obres disponibles.
L’apartat ‘Rutes COAC’ ofereix prop de 150 itineraris arreu del país que giren al voltant de temàtiques específiques, com ara ‘Testimonis del Japonisme a Barcelona’ o ‘Cooperatives d’habitatge, la possibilitat d’una alternativa’; recorreguts dedicats a autors concrets, com ‘La Banyoles contemporània de Jeroni Moner’, o vinculats al cinema, l’art i la literatura, com ‘Todo sobre mi madre’ o ‘L’empremta de Joan Miró a Barcelona’. Els itineraris guiats vinculats al Congrés Mundial d'Arquitectes de la UIA 2026 Barcelona també estaran disponibles a l’app.
A banda del COAC, la creació d’aquesta aplicació ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i la Fundació Mies van der Rohe