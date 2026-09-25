Entra en vigor la llei de l’erradicació de l’amiant

El pròxim dissabte 3 d’octubre entrarà en vigor la llei d’erradicació de l’amiant a Catalunya. Una de les principals novetats és que la ciutadania tindrà dret a obtenir el certificat de presència o absència d’amiant en comprar o llogar un immoble, així com el deure de comunicar-ne la presència en cas de tenir-ne coneixement i l’obligació de mantenir els immobles de la seva propietat lliures d’aquest material un cop identificada la presència d’amiant.
Paral·lelament, les administracions tindran l’obligació d’identificar, gestionar i retirar l’amiant, dels béns i edificis de titularitat pública, amb una atenció prioritària als centres educatius, sanitaris, equipaments comunitaris, instal·lacions esportives i altres espais d’ús públic. Agents com el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell ja han començat a informar els seus associats de les novetats. La llei afecta tots els immobles de Catalunya, sigui quin sigui el seu ús, de manera que s’aplica tant als propietaris particulars com a les comunitats de propietaris.
Objectiu
La normativa, oficialment Llei 8/2026, de 2 de juliol, d’erradicació de l’amiant, té com a objectiu accelerar la identificació i l’eliminació dels materials que contenen amiant, coneguts pel nom d’uralita per ser el de l’empresa que el fabricava, per protegir la salut pública i avançar cap a la seva desaparició definitiva. L’amiant o fibrociment no és perillós si està intacte, però és problemàtic quan es trenca i s’inhalen les fibres.
Per fer possible l’objectiu, la llei crea diversos instruments. La Comissió Catalana d’Erradicació de l’Amiant serà l’òrgan de lideratge del procés i que ha de ser continuador de la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya. S’establirà un cens català de materials que contenen amiant. També es crearà un Fons per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya per al finançament de les actuacions de detecció, gestió i retirada de l’amiant; un registre d’empreses i professionals capacitats per a la gestió dels materials amb amiant a Catalunya –només el poden retirar professionals autoritzats– i, per vigilar la salut, s’obrirà un registre de mesoteliomes i de malalties relacionades amb l’amiant.
Què hauran de fer les comunitats?
Si una comunitat de propietaris detecta amiant en el seu edifici, n’haurà de planificar la retirada. Es podran adherir a les convocatòries de subvencions del Fons per a l’Erradicació de l’Amiant destinades a retirar aquests materials. La Cambra de la Propietat Urbana assenyala que, a partir d’ara, els administradors de finques assumiran noves funcions d’assessorament i suport, especialment en relació amb el certificat d’amiant, la comunicació al cens i la informació sobre els ajuts disponibles.
La nova llei vol donar resposta als objectius fixats per la Unió Europea per eliminar progressivament l’amiant de Catalunya.
Entre les funcions de la Cambra de la Propietat, pot ajudar a identificar si un immoble pot contenir amiant; assessorar les comunitats de propietaris sobre les noves obligacions legals; informar sobre el certificat d’amiant; orientar en la tramitació dels ajuts i subvencions i coordinar, si cal, les actuacions tècniques necessàries per a una retirada segura dels materials amb amiant.