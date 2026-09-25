El CE Sabadell busca la primera victòria de la temporada a domicili a Balaídos

Després de la gran victòria del cap de setmana passat, el CE Sabadell torna a desplaçar-se per a continuar la bona dinàmica. Els arlequinats visiten l'Abanca Balaídos, aquest dissabte a les 18:30 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb minut a minut al web del Diari) per a enfrontar-se al Celta Fortuna, amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria fora de casa de la temporada en el quart duel com a visitant a la Lliga Hypermotion.
"Hem jugat tres partits i hem puntuat en dos, que a més vam poder guanyar. El rendiment ha estat bo. Hem de tenir tranquil·litat, continuar amb la feina que estem fent i ser estables, a casa i fora. Sabem que estem en una lliga extremadament competitiva i el factor ambiental també juga un paper important. L’equip està fent un futbol molt identificat amb l’estil i estic convençut que guanyarem més d’un i de dos i de tres partits com a visitants", afirma Ferran Costa.
Gioacchini, operat, i Moreno se suma a la llista de baixes
Els arlequinats arriben al duel amb bones sensacions, després de ser superiors a tot un Real Oviedo i confirmar el bon inici de temporada a casa. El Centre d’Esports és sisè amb onze punts, en zona de play-off. "Hem fet una molt bona setmana de feina. Quan vens de fer un molt bon partit sempre costa més i ha estat el contrari. Tothom s’ha mostrat molt predisposat i amb la mateixa ambició. Això és el que més m’agrada d’aquest grup", apunta.
El tècnic no podrà comptar encara amb Arthur Bonaldo ni tampoc amb Genar Fornés. A més, s’uneix a la llista de baixes Xavi Moreno, que es va torçar el turmell en un entrenament aquesta setmana, i Niko Gioacchini, lesionat de llarga durada, que va ser operat dijous. "Ja vam veure que les sensacions eren dolentes i, malauradament, es va confirmar la notícia. Ens toca estar amb ell, acompanyar-lo en tot aquest procés i donar-li tot el suport possible", diu. Una de les incògnites en l’onze és precisament la del ‘9’. La setmana passada va tenir l’oportunitat Gastón Valles, que fins i tot va fer un gol, però també s’obre la possibilitat per a Niko Obolskii o Alain Ribeiro.
Un generador de talent per al primer equip
Al davant estarà un Celta Fortuna que es troba a prop de la zona baixa. "És un filial amb una idea molt clara i que ha demostrat que és un generador de talent per al primer equip. Tenen capacitat de córrer molt ràpid i d’atacar amb molta capacitat. Serà un rival molt exigent", analitza Costa. Els gallecs venen de perdre dos partits consecutius, a domicili davant de l'Almería (2-0) i a casa contra l'Eibar (0-4). Sumen set punts i ocupen la quinzena posició.
Tot plegat en un conjunt, el de Fredi Álvarez, que s'ha convertit en la principal font de reforços per al primer equip. De fet, un dels jugadors destacats en l'inici de lliga dels de Claudio Giráldez ha estat Hugo González, màxim golejador del Fortuna la temporada passada, en què van aconseguir l'ascens al futbol professional després de diverses temporades en la zona alta. Un equip molt jove i que continua fabricant i formant talent. "Haurem d'estar molt bé en la pressió, en les diverses situacions que ens trobarem i sabent que els nostres mínims els hem de complir, però també en moltes altres situacions. Contra equips tan bons has de fer un molt bon partit en tots els aspectes del joc", assegura.
Un únic precedent, passat per aigua i especialment polèmic
Pel que fa als precedents, tots dos equips només s'han enfrontat en dues ocasions, la temporada 23-24, la del descens del Centre d'Esports a Segona Federació, amb un triomf per a cadascun. A Barreiro, el Fortuna es va imposar per 4-2 en un duel marcat per la pluja i la polèmica. El Sabadell va veure com li expulsaven Antonio Sánchez i Toni Herrero, i li assenyalaven dos penals en contra. Pau Resta i Cristian Herrera van fer els gols arlequinats, en un partit en què davant estava un equip de gran nivell, amb Giráldez a la banqueta i futbolistes de la talla de Javi Rueda, Yoel Lago, Hugo Álvarez, Fer López, Miguel Román o Alfon González, tots ells consolidats a Primera.
L'últim duel a Balaídos, davant del primer equip, es va saldar amb triomf local per 4 a 1, el desembre del 2011. Jesús Olmo va fer el gol de l'honor davant del Celta d'un jove Iago Aspas, que acabaria ascendint. Com a curiositat, a la banqueta del conjunt gallec, fent d'entrenador, estava l'exfutbolista arlequinat Paco Herrera, i com a suplent David Català, extècnic del Centre d'Esports en la primera meitat de la temporada 24-25. Ara, davant del filial, una bona oportunitat d'aconseguir el primer triomf de la temporada fora de casa.