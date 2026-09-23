Tennis de nivell internacional, a Sabadell: "Les instal·lacions són millors que en molts Challenger"

Totes les mirades tornen a estar a les pistes del carrer Prat de la Riba. El Club Tennis Sabadell posa la ciutat al mapa de l'esport internacional amb la 32a edició de l'Open Greencourt de tennis masculí, que se celebra a les instal·lacions de l'entitat fins al 27 de setembre. El torneig ITF està més que consolidat i exhibeix, novament, un gran nivell.
Pedro Vives, l'ambició d'un dels candidats
Després d’hora i mitja de partit, contra l’alemany Tim Handel (3-6 i 2-6), Pedro Vives fa un gran balanç de la seva primera victòria a l’ITF com a quart cap de sèrie del quadre. "Em quedo amb la regularitat que he mostrat en tot el duel, estic content". Aquest balear ja és un habitual a la cita i elogia l’organització del torneig sabadellenc. "És la meva tercera vegada i la veritat és que el club és espectacular, tenim de tot, gimnàs, vestidors, moltes pistes per entrenar... dona gust venir a jugar a instal·lacions com aquestes", assegura. Vives, que participa també a dobles amb el seu company Alejandro García és molt ambiciós: "L’objectiu sempre és venir a guanyar els dos tornejos, a partir d’aquí hi ha coses que no pots controlar. Si faig bé el que puc controlar, estaré satisfet, sentencia".
El Pedro, que se situa a prop dels 350 millors del món al rànquing ATP, es considera un tenista complet. "M’agrada ser agressiu quan puc, a ningú li agrada córrer darrere de la pilota", fa broma. Respecte als objectius més enllà de la competició a la ciutat, el de Palma ho té clar: "Mantenir-me sa i jugar el màxim de partits possibles".
Bruno Pujol, tornar a competir dos anys després, sense pressió
"És el meu primer torneig individual en dos anys, estic molt satisfet, no m’esperava passar la prèvia i mostrar aquest nivell, també físicament. Al final, he pogut rematar el partit en dos sets i sent molt superior", confessa Bruno Pujol, que és un autèntic veterà de la competició sabadellenca i ha guanyat la primera ronda contra Carles Córdoba (6-4 i 6-4). "No recordo quantes vegades he participat ja, jo jugo al Cercle Sabadellès en dobles i vinc molt aquí, em porto genial amb la directiva i és un plaer venir a jugar".
El barceloní està fent una gran gestió emocional després del punt i a part en la competició individual. "M’estic esforçant molt per mantenir-me concentrat i m’ho estic passant bé jugant, crec que aquesta és la clau, si continuo així els resultats sortiran i tot anirà bé", reconeix. El tenista se sincera sobre la realitat de l’esport professional. "Ara no tinc objectius concrets, vaig començar l’any com a 130 del món en dobles i tenia ansietat i fins i tot una mica de depressió, ho estava passant malament, i per això vaig decidir deixar-ho". Pel que fa a les expectatives competitives en el quadre individual, vol anar dia a dia. En dobles, tot i que formava part de la primera parella del quadre per rànquing, s'ha acomiadat de la competició en segona ronda, juntament amb Óscar Gutiérrez, davant d'Alex Ganchev i Sacha Maes.
Lorenzo Giustino, el gran favorit no falla a la cita tot i les lesions
També és un habitual del torneig i torna a ser el primer cap de sèrie del quadre. "Un torneig a prop de casa i d'aquesta qualitat fa que sigui una de les cites imprescindibles del meu calendari. A molts dels participants els ho dic, és millor que molts Challenger per condicions i estructura", assegura Lorenzo Giustino, que va ser campió en l'edició del 2024 i subcampió l'any passat. L'italià, establert al Maresme des de fa anys, arriba a la competició després de superar una lesió que l'ha tingut fora l'últim mes, des que va caure en la prèvia de l'US Open davant de Grigor Dimitrov. "El primer objectiu és no tornar-me a lesionar, sobretot. Vull sentir-me a gust a la pista i la resta és secundari ara mateix", assegura.
Giustino, que frega el top-200 al rànquing ATP, s'ha estrenat amb una victòria en primera ronda davant d'Enrique Carrascosa (6-0 i 6-4). "El més important és tornar a competir, agafar ritme i estar en el millor nivell possible", reflexiona. "Al final, porto un temps fora de les pistes i quan no et diuen una cosa, et diuen una altra, però al final un torneig a prop de casa i d'aquesta magnitud no me'l podia perdre. Vull tornar a competir i espero que vagi tot bé. Amb la meva edat m'he de cuidar, però el ritme es recupera jugant", assevera.
Enrique Carrascosa, una aposta de la RFET
I precisament Giustino, tot i els seus problemes físics, ha superat al jugador que ha entrat al quadre amb la wild card de la RFET, el jove Enrique Carrascosa. "Vull agrair la confiança a la Federació. La veritat que m'estan ajudant molt", reconeix. El de Toledo ha caigut contra el número 1 del torneig tot i competir molt bé en el segon set, però arribava amb l'únic objectiu d'estar a un bon nivell. "Fa poc que competeixo en aquesta categoria i encara tinc molt marge de millora. El repte és millorar en el dia a dia i ser cada vegada més competitiu", afirma.
Ian Lucca Cervantes, el noi de la casa
I de la wild card de la Federació a una de les que atorga el Tennis Sabadell. Un dels jugadors del club, Ian Lucca Cervantes, també es va acomiadar a primera ronda del torneig, després de caure contra el neerlandès Sander Jong (6-1 i 6-3). "Jugar a casa és molt especial, però també afegeix un punt de pressió", admet. Cervantes ha disputat el torneig en diverses ocasions, però se li resisteix la victòria. "Em queda l'espineta de passar una ronda", assegura. El jove tenista local reconeix que com a casa, enlloc. "Les instal·lacions i facilitats que donen en el torneig són increïbles. Vas a altres llocs i està molt lluny d'aquest nivell", apunta.