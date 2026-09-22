Óscar Sanz s'estrena amb el CE Sabadell: "Després de la derrota, volíem recuperar el nostre futbol salvatge"

"Crec que ens estem guanyant aquest respecte a la categoria", afirmava Óscar Sanz, un indiscutible a l’onze de Ferran Costa des de l’inici de la Lliga Hypermotion, que, a més, va marcar el seu primer gol davant del Real Oviedo. "Estic molt feliç per mi, però sobretot pel Joan Cañadas i el Joserra (encarregat de l'ABP al cos tècnic), són dos animals competitius", celebrava el de Sant Sadurní d'Anoia que va ser l’autor del 2-0 en un servei de cantonada que va culminar amb un cop de cap al primer pal. "Havíem practicat molt aquesta acció durant la setmana", reconeixia, fins i tot dient que s'havien quedat amb el Ton Ripoll, que va fer la centrada, en estones després dels entrenaments.
Amb el triomf del conjunt arlequinat, continua amb la plena de victòries a la Nova Creu Alta, un autèntic fortí. Un nou de nou que no és casualitat, perquè el 'Temple' està responent amb la tornada al futbol professional amb entrades de més de 9.000 persones de mitjana. "Volem que qualsevol equip que vingui aquí se senti incòmode. I que quan vegi al calendari, digui: 'hòstia, que pesats són aquests tios, com costa guanyar-los'", afirmava en zona mixta després del partit.
Sanz, migcentre de formació, està actuant com a central des de l'inici de la pretemporada i està a un molt bon nivell en aquesta posició encara nova per a ell. "Em queden conceptes per treballar i tinc molt marge de millora, però la veritat que m'estic sentint bé. El Ferran (Costa) em coneix des de petit i ell ho veia clar des del principi. Confiava més ell que jo, realment", admetia entre riures. "Jugadors com l'Edgar, el Kaiser o el Bonaldo m'estan ajudant molt a adaptar-me a la posició", afegia al postpartit.
Tot plegat, en un Centre d'Esports que es va saber refer de meravella de la derrota a Mallorca. "Teníem moltes ganes de tornar a ser nosaltres mateixos. Havia estat una setmana complicada i volíem recuperar sensacions a casa. El míster ens havia dit que havíem de tornar a fer el nostre futbol salvatge, com el denomina ell. Hem estat a un gran nivell, contra un rival de màxima exigència i estem molt contents", deia.
Ara, l'única assignatura pendent és a fora de casa. L'equip ha completat bones actuacions, tant a Castelló com a Gijón, i malgrat la derrota també amb bons trams a Son Moix, però encara no ha estat capaç de guanyar, ni tampoc de marcar. "És el nostre següent objectiu. Tenim ganes de donar un cop sobre la taula i aconseguir el primer triomf com a visitants", assegurava Sanz. El rival serà un Celta Fortuna que ve de perdre a Almería. "Són un filial, amb el que això comporta. Haurem d'estar a un molt bon nivell i competir al màxim perquè tenen molta qualitat", analitzava el central. Sisens, en zona de play-off, i amb un joc que il·lusiona. Pròxima parada, l'Abanca Balaídos.