Les altes temperatures disparen un 18% l'afluènica a les piscines de Sabadell

L'onada de calor i les temperatures sufocants durant l'estiu han deixat petjada a Sabadell, no només en els termòmetres, sinó també en la resposta ciutadana, que s'ha traduït en un notable augment de banyistes als equipaments municipals. Després d'una davallada l'any anterior, les piscines de Sabadell han tancat la campanya estival amb un repunt global del 18,1%, passant dels 289.187 visitants del 2025 fins als 341.520 usuaris d'enguany, segons dades facilitades per l'Ajuntament. Aquest augment generalitzat de l'assistència trenca amb la tendència a la baixa de l'any anterior, i s'explica, en bona part, per la necessitat de buscar un refugi climàtic davant d'un estiu històricament càlid a la ciutat.
Com és habitual, La Bassa continua sent el gran motor de l'estiu sabadellenc, amb un creixement del 20,4% fins arribar als 198.597 usuaris, enfront dels 164.978 del 2025. Aquest volum de públic suposa que pràcticament, el 58% de tots els usuaris de les piscines municipals trien aquesta piscina per refrescar-se durant els mesos de calor.
Més enllà del complex principal, destaca el fort impuls d'altres equipaments municipals de la ciutat. La piscina del Sud registra una de les pujades més pronunciades, amb un 25,3% més d'afluència i 39.875 usuaris. Seguidament, la del Parc del Nord continua amb la seva tendència a l'alça amb un increment del 15,6% i 30.848 d'usuaris.
A més a més, Can Marcet i Olímpia també tanquen la campanya en positiu, amb un augment del 12,6% amb 37.569 usuaris i del 7,1% amb 34.631 usuaris, respectivament. Aquestes dades confirmen el paper clau de les piscines com a refugis climàtics indispensables per a milers de famílies davant d'un estiu marcat per la calor extrema a la ciutat.
Avís del Síndic
En paral·lel, la Sindicatura de Greuges de Sabadell ha alertat que els abonaments familiars de les piscines exclouen injustament els joves de 16 i 17 anys (només permeten fills de fins a 15 anys, excepte en famílies nombroses o monoparentals). El Síndic, Josep Escartin, considera que aquesta limitació no està degudament explicada i demana a l'Ajuntament que, o bé unifiqui el tracte per a tots els menors de 4 a 17 anys, o bé justifiqui i transparenti clarament els criteris als canals oficials.