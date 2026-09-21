ARA A PORTADA
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Sabadell La Policia Municipal de Sabadell tindrà una furgoneta blindada: "És una unitat antidisturbis encoberta" Albert Acín Serra
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Sabadell Tot el que has de saber sobre les noves normes de circulació, vigents a partir de l'1 d'octubre Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Neix a Sabadell un nou fòrum gratuït de conversa en anglès: "La manera d'aprendre ha canviat" Jan Cañadell Puigmartí
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La Policia Municipal incorporarà un nou accés per a vehicles des del carrer Riu-sec
Sabadell
També avança la construcció d’un magatzem a l’interior de la comissaria