ARA A PORTADA

La Policia Municipal incorporarà un nou accés per a vehicles des del carrer Riu-sec

Sabadell

També avança la construcció d’un magatzem a l’interior de la comissaria

  • Façana de l’edifici on es construirà la nova porta -
Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 20:13

La comissaria de la Policia Municipal incorporarà una entrada per a vehicles al carrer de Riu-sec. També s’enderrocaran diferents particions interiors ubicades a la nau de Can Marcet per adequar l’espai com a magatzem. Es tracta d’un projecte que tot just aquest dilluns la Junta de Govern Local ha aprovat treure a concurs, de manera que no s’iniciaran fins d’aquí a uns mesos un cop es puguin adjudicar. En el cas de la nova porta per a vehicles, la intervenció comportarà estintolar la façana, de manera que provisionalment s’afegirà una estructura de suport per sostenir l’estructura.

Aquestes obres se sumaran a altres que ja s’estan fent per millorar la comissaria com la reforma de la recepció. El projecte preveu canviar la disposició actual amb l’objectiu d’afavorir la privacitat de la ciutadania i modernitzar les instal·lacions. En aquest cas es durà a terme l’enderroc complet de les divisions i fals sostre existents i la reconfiguració de tots els espais. Amb els treballs es crearan espais d’atenció diferenciats per atendre la ciutadania. Així, hi haurà àrees d’atestats i de treball exclusiu dels agents. El projecte també preveia la renovació de les les instal·lacions elèctriques i de climatització. A banda, el nou magatzem tindrà una superfície de 260,26 m2 que es distribuiran en un accés, un distribuïdor, un vestíbul independent i tres locals d’emmagatzematge. La intervenció millorarà notablement l’espai com també les condicions dels professionals que hagin de fer servir aquest magatzem, argumenta el consistori.

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