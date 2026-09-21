L'OAR Gràcia masculí s'estrena amb una victòria a casa

Primer partit i primera victòria de l'OAR Gràcia masculí. El conjunt dirigit per Lluís Marrugat es va imposar a l'Handbol Esplugues al Boccaccio Arena en un partit competit i d'alt ritme golejador (40-36). Els graciencs sumen els dos primers punts de la temporada i comencen a fer del seu pavelló un fortí davant d'un rival de característiques similars, amb un equip jove i dinàmic.
D'inici, de fet, el conjunt espluguenc va sortir millor, amb un 0-5 de sortida. Els locals van reaccionar i, a l'equador, ja havien igualat el marcador. A l'últim parcial abans del descans, l'OAR va accelerar i es va posar per davant, amb un petit avantatge de tres gols (20-17). A la represa, van aconseguir mantenir el ritme i es van distanciar amb fins a set gols de distància en molts trams.
Cap als últims minuts, va tornar a reaccionar el conjunt visitant i es va apropar de forma perillosa, però sense arribar a amenaçar el triomf gracienc. Un dels veterans de l'equip, Dani Peiró, va liderar l'equip en l'apartat golejador amb fins a deu dianes, seguit per les sis de Nil Montserrat, un dels que ha tornat aquest estiu, i Enric Parera. Tot just és el primer partit, però l'OAR se situa quart i la pròxima setmana debutarà a domicili davant del filial de Granollers, que no va disputar el seu duel inaugural, però que sempre es troba entre els candidats a la zona alta.