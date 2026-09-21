L'Astralpool CN Sabadell femení, subcampió de la Copa Catalunya

El primer títol de la temporada per al nou Astralpool CN Sabadell haurà d'esperar. El conjunt sabadellenc va caure de forma ajustada en la final de la Copa Catalunya davant de l'Assolim Mataró (11-9) a la Joan Serra. Les d'Enric Arnella, amb molts debuts en la competició, van manar en tot moment, però finalment el conjunt maresmenc va decidir l'enfrontament en els últims instants.
El duel va ser un intercanvi de cops gairebé constant. Paula Camus va posar el primer avantatge, però Queralt Bertran i Emily Kearns van capgirar el marcador per a les locals. En el segon quart va semblar distanciar-se l'Astralpool amb un gran parcial de 0-4 en menys de cinc minuts, amb dianes de Ryann Neushul, Nona Pérez, Camus i Irene González. Dani Ballart va demanar un temps mort per tallar la dinàmica i el seu equip va retallar a través de Martina Claveria abans del descans.
A la represa, Kamilla Farago i Carla Martín, a l'equador del període, van igualar l'enfrontament i, aleshores, es va produir el que va ser un cop i resposta entre sabadellenques i mataronines. A cada avantatge del Club, contestava el Mataró amb la igualada. Neushul, Ona Jurado i Van de Kraats, per partida doble, van anar avançant les d'Arnella, que es trobaven amb el gol local de forma immediata en cada intent.
Així va ser fins al 8-9, a quatre minuts i mig per al final del duel. Les maresmenques van accelerar aleshores i van acabar per decidir el títol. Van tancar la seva porteria, en l'enfrontament de les germanes Terré, la Mariona i la Martina, i el partit va acabar caient del costat del Mataró amb un últim parcial de 3-0 amb els gols de Kearns, Jewel Roemer i Mireia Guiral. El primer títol que s'escapa en el capítol inicial d'una rivalitat que tot indica que tornarà a ser ferotge entre els dos equips que han dominat -amb permís del Sant Andreu- el waterpolo femení espanyol en els últims temps.