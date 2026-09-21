Els mals presagis sobre la lesió de Niko Gioacchini s'han confirmat. El Centre d'Esports ha comunicat que el nord-americà pateix un trencament al lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de ser intervingut quirúrgicament en les pròximes setmanes. Un cop dur per al Sabadell, que no podrà comptar amb el seu màxim golejador en una durada indeterminada, però que podria allargar-se fins al final del present curs.
Gioacchini, que va arribar a prova en la pretemporada amb el conjunt de Ferran Costa, es va guanyar ràpidament el seu lloc a l'onze i sumava tres gols en cinc jornades de lliga i també un en la final de la Copa Catalunya davant del Barça Atlètic. De fet, estava sent una de les sensacions de l'inici de la Lliga Hypermotion, en els llocs capdavanters de la taula de golejadors. Durant la setmana, un mal gest va fer saltar les alarmes i, en el duel de diumenge contra el Real Oviedo, es va quedar fora de la convocatòria i es va deixar veure per l'estadi amb crosses i sense poder recolzar el peu dret.
Costa, en roda de premsa, no va voler avançar pronòstics, a l'espera de les proves pertinents, però ja va assegurar que hi havia lesió. Finalment, s'ha confirmat la nefasta notícia i l'atacant estatunidenc es perdrà els pròxims mesos de competició. Gastón Valles i Niko Obolskii hauran de donar una passa endavant per suplir Gioacchini. "Hem de donar confiança als que tenim", avançava el tècnic després del duel contra l'Oviedo. "La direcció esportiva està pendent de qualsevol situació", avisava també, davant la possibilitat d'utilitzar la fitxa lliure amb un davanter, o fins i tot donar la baixa al nord-americà. Caldrà veure com evoluciona i què decideix el club, però una baixa significativa d'un futbolista que havia caigut dret a la Nova Creu Alta.