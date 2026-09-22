La FAVS denuncia el "silenci institucional" davant el col·lapse i les llistes d'espera "escandaloses" a la sanitat pública

La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) ha alçat la veu aquest dimarts per denunciar la situació "indignant" de les llistes d'espera de la sanitat pública de la comarca i de tota Catalunya. En una roda de premsa conjunta amb representants de diverses localitats com Badia, Terrassa o Sant Quirze, les entitats veïnals han mostrat la seva indignació perquè asseguren que 13 institucions clau, incloent-hi el president de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, alcaldes i partits polítics, no han respost al document de reclamació lliurat fa uns mesos alertant sobre aquesta qüestió.
Segons han criticat els portaveus veïnals, l'única resposta rebuda ha estat del Síndic de Greuges de Sabadell i de Catalunya, que expressaven la seva intenció d'ajudar al màxim, mentre que la resta de partits i administracions han optat per un "silenci total". Manuel Navas, president de la FAVS, s'ha mostrat sorprès per la "falta d'implicació" dels partits i administracions. "La nostra sorpresa ha sigut que ningú s'ha indignat a contestar, deuen de considerar que això de la llista d'espera no va amb ells", explica. També, denuncien la falta de sensibilitat de les administracions públiques i dels partits polítics, i així reflecteix no només una gestió deficient, sinó també una manca absoluta d'empatia envers els pacients. "Una administració que no respon no està gestionant un problema, l'està ignorant, i ignorar el patiment de milers de famílies del Vallés no és gestió: és abandonament", afegeix.
Durant la roda de premsa, Eduard Colomines, de la Comissió i Associació de Veïns de Badia del Vallès i afectat, ha posat el seu exemple per donar a veure la gravetat d'aquesta situació, assenyalant que després de patir dos episodis de pancreatitis i tenir proves pendents, es troba a l'espera d'una interversió quirúrgica a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, sense rebre cap mena de data ni resposta de l'administració. "Ningú s'ha posat en contacte amb mi, no sé que fer, que he d'esperar a que estigui a punt de morir?" afegeix.
Dades alarmants de la comarca
Les dades recollides per la Coordinadora apunten que Catalunya acumula prop de 200.000 casos en llista d'espera quirúrgica, amb una demora mitjana de 142 dies, alhora que més del 21% del pressupost sanitari es destina a concerts amb la sanitat privada. A Sabadell, el l'Hospital Parc Taulí acumula més de 68.000 persones pendents d'atenció, amb esperes que superen els 230 dies en especialitats com oftalmologia o traumatologia i els 700 dies en urologia.
Propostes i moció als ajuntaments
Davant d'aquesta problemàtica, la FAVS no demana "solucions màgiques" per eliminar de cop les llistes d'espera, sinó un calendari i un full de ruta transparent per reduir progressivament els terminis i pal·liar la "precarietat del servei". "Intentarem pressionar i el que faci falta" afegeix Navas. A més a més, les entitats han anunciat que impulsen una moció als plens dels ajuntaments de la comarca perquè els partits polítics es resin i es basin oficialment respecte a la crisi sanitària. La intenció és que la moció es porti també a la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAV), per replicar-la a la resta de municipis catalans.
El moviment recorda que no els correspon buscar les solucions tècniques (tasca que delegen en els responsables polítics i sanitaris que perceben retribucions públiques), sinó fiscalitzar, denunciar i exigir uns serveis sanitaris públics de qualitat, transparents i a l'altura de les necessitats reals de la ciutadania.