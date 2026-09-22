Les pluges endarrereixen el passeig d'Antoni Farrés

Les obres de construcció del passeig d’Antoni Farrés s’endarreriran uns dos mesos aproximadament. La Junta de Govern Local va ampliar ahir dilluns el termini per acabar l’obra civil, que s’ha ampliat fins a febrer de 2027. La previsió municipal era poder enllestir les obres a finals d’aquest any, però la constructora ha sol·licitat ampliar el termini per “motius meteorològics (pluges molt fortes a finals de 2025 i inicis de 2026 que van impedir els treballs de moviment de terres), necessitat d’incrementar la impermeabilització i retards en el subministrament de materials per les guerres que afecten directament a la matèria prima”. Els treballs han arribat a un punt prou avançat que ja permet a la ciutadania visualitzar el recorregut d’aquest nou corredor verd entre Can Feu - Gràcia i el centre de la ciutat, ja que l’objectiu és urbanitzar la zona, sorgida del soterrament dels FGC, i connectar la Torre d’en Can Feu amb la plaça del Vallès, al centre del municipi.
L’endarreriment de l’obra civil també ha comportat endarrerir lleugerament en el calendari l’inici de les tasques de jardineria i instal·lació de la xarxa de reg. En aquest cas, el calendari permetrà, a priori, dur a terme la plantació en un període de l’any favorable per fer-ho. En diferents ocasions l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha remarcat la voluntat de plantar arbres i plantes especialment fora de l’època estival, quan fa més calor, ja que perjudica l’arrelament de les diferents espècies. “Tenim ganes d’estrenar aquest nou espai que transformarà dos barris de la nostra ciutat”, assegurava l’alcaldessa el passat mes de juny en una visita a les obres amb el Diari.
Què s’hi fa?
Els treballs consisteixen en la urbanització de l’espai sorgit del soterrament dels FGC –la presència de l’estació i les vies ha sota ha estat part de la complexitat de l’obra–. El projecte és el que es va adjudicar en concurs públic als sabadellencs EFA Arquitectes. Es tracta de convertir la bretxa que ara separa els dos barris en una zona verda de 12.600 metres quadrats amb important presència de vegetació i 250 arbres. Hi haurà zones de joc infantil, una gran zona de joc per a nens de 0 a 5 anys amb tendal, un circuit esportiu i una plaça central amb bancs i una font per beure aigua, entre altres elements. També s’hi instal·laran quatre càmeres de vigilància per tenir visió de les diferents parts de l’espai, que el Govern espera que ajudin a combatre l’incivisme. Altres parc, com el nou Jardí del Sud, també incorporen càmeres.