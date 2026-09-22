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Acció per Sabadell presenta el seu projecte de coalició als carrers de la ciutat

Sabadell

La primera parada es va instal·lar a la plaça del Mercat aquest dilluns al matí

Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 16:46
Actualitzat el 22 de setembre de 2026 a les 18:52

El regidor no adscrit i alcaldable de la coalició Acció per Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha iniciat aquesta setmana la iniciativa "De tu a tu amb el Gabriel", un projecte amb què vol reforçar el contacte directe amb la ciutadania i obrir espais de conversa sobre les principals qüestions socials i polítiques que afecten Sabadell i el conjunt del país. La primera trobada va tenir lloc aquest dilluns a la plaça del Mercat de Sabadell, on Fernàndez va instal·lar un punt informatiu per conversar amb els veïns i recollir de primera mà les seves opinions, preocupacions i propostes. L’activitat també va disposar d'una emissió en directe a través d’Instagram amb l'objectiu de traslladar aquestes converses a l’entorn digital i ampliar la participació.

Durant el matí, el regidor va mantenir diverses converses amb ciutadans sobre qüestions relacionades amb els barris, la ciutat i l’actualitat política. Fernàndez ha volgut agrair la presència dels veïns que s'hi van apropar i ha volgut donar les gràcies a tothom qui ha estat present durant algun moment de la jornada: "Gràcies al Joan, a la Carme i al Marc per la conversa i les opinions, i gràcies a tots els veïns que ens hi heu acompanyat tot el matí. Serem a cada racó de Sabadell!», apuntava el regidor no adscrit. 

La iniciativa està plantejada com una ronda de trobades itinerants pels diferents punts de la ciutat, amb la voluntat de mantenir un contacte més directe amb els sabadellencs i conèixer les seves inquietuds sobre el dia a dia. Així, Fernàndez preveu portar el format a altres espais de Sabadell durant les pròximes setmanes i explicar la nova coalició d'unitat independentista a la ciutadania. 

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