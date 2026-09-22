Renoven una de les principals canonades d'aigua potable de Sabadell

Aigües Sabadell ha iniciat aquesta setmana les obres de renovació de l'artèria de Llevant, que compta amb una de les canonades més importants de la ciutat. Els treballs s'han iniciat en una primera fase al carrer d'Adriana entre els carrers de Sarajevo i Budapest, no es preveuen talls de subministrament i s'estima que acabaran en dos mesos, cap a finals de novembre.
Aquesta intervenció continua la que ja es va iniciar en els darrers anys després que aquesta canonada patís dues avaries que van afectar el servei a diferents punts de la ciutat per la seva importància. La companyia inverteix uns 900.000 euros en aquesta actuació, dels quals al voltant de 700.000 euros provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.
"És una de les artèries més importants, si no la més important, de tot el sistema de subministrament d'aigua a Sabadell. És la gran sortida d'aigua dels dipòsits de capçalera de la ciutat, situats sota el parc de les Aigües de Can Llong. Allà arriba l'aigua que es compra fora de la ciutat i és des d'on surt aquesta artèria de distribució a diferents barris i habitatges", apunten fonts de la concessionària del servei d'aigua.
Un cop es completi la primera fase a finals d'any, es deixaran passar els dies de Nadal i, pendent de concretar, es preveu continuar la renovació de la canonada amb una segona fase, direcció als carrers de Font i Sagué i de Berenguer el Gran, a la Gran Via, fins que s'arribi a la plaça d'Espanya. Es preveu que aquesta segona part es dugui a terme durant el 2027. Quan s'hagi completat tota la renovació, des del dipòsit de Can Llong fins a la plaça d'Espanya, s'hauran renovat uns 775 metres de recorregut –prop d'un quilòmetre– de la canonada abans que arribi al final de la seva vida útil.
Les obres comporten canvis en les línies L4, L44, L14ds i F4 de Transports Urbans de Sabadell (TUS) en sentit Merinals i Poblenou per les obres al carrer d'Adriana. Les parades Font i Sagué (243), Adriana (244) i Plini el Vell (245) han quedat anul·lades i les línies es desvien pel carrer de Juvenal, la ronda d'Europa i l'avinguda d'Estrasburg.
Altres obres durant el 2027
L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat autoritzar Aigües de Sabadell a disposar d’un milió d’euros procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per executar durant el 2027 actuacions de reposició i millora del sistema de sanejament d’aigües residuals de la ciutat. Segons fonts municipals, es tracta d’un tràmit ordinari que es realitza anualment amb imports similars per dur a terme intervencions diverses relacionades amb el subministrament d'aigua.
Tal com apunten les mateixes veus, els recursos es destinaran a actuacions de reposició, manteniment i millora de diferents infraestructures del sistema de sanejament, com ara els col·lectors interceptors, les depuradores i altres instal·lacions associades. Les intervencions tenen com a objectiu garantir el correcte funcionament d’aquestes infraestructures i, alhora, millorar-ne l’eficiència. Des de la companyia d'aigua, però, asseguren que aniran concretant els projectes "a mesura que les necessitats es vagin detectant".