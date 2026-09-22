Relleu a la Crida per Sabadell: Sandra Alcaide substituirà Aurora Murillo com a regidora del grup municipal

La Crida per Sabadell farà efectiu al ple de dilluns vinent el relleu d’una de les seves regidores al grup municipal. Aurora Murillo deixarà l’acta de regidora i Sandra Alcaide assumirà el càrrec, en un canvi que la formació defensa com a "part de la seva aposta per garantir relleus dins de la institució" i donar "continuïtat al projecte polític" de cara a les eleccions municipals del maig de 2027. L'actual regidor Guillem Fuster completarà la formació. El portaveu de la Crida per Sabadell, Oriol Rifer, ha obert l'acte explicant que la formació es caracteritza per generar relleus dins de la institució i que aquesta manera de funcionar respon a la voluntat de "portar a l’Ajuntament la pluralitat que caracteritza la Crida".
Murillo ha format part del grup municipal en dues etapes, de manera intermitent, i, tot i no haver començat el mandat actual, l’ha desenvolupat pràcticament del tot. "Gràcies infinites per haver estat dins de l’Ajuntament durant aquestes dues etapes", ha expressat el portaveu. La primera fase de la regidora va ser durant uns mesos per substituir Lluís Perarnau fins a les eleccions municipals de 2023; mentre que la segona va començar fa gairebé tres anys, després que Nani Valero renuncies per sorpresa al mes de juliol del mateix 2023. Amb el relleu, Murillo deixarà la cadira del ple, però no la Crida. "Tampoc la deixaríem marxar", ha bromejat Rifer.
La regidora sortint ha reconegut que es tracta d’un "any difícil" per deixar el càrrec, però ha defensat que la seva renúncia forma part d’una decisió compartida amb el projecte: "Com molta gent, he renunciat al meu càrrec per donar pas a noves persones del mateix grup", ha exposat. Durant la seva intervenció, Murillo ha reivindicat la feina feta durant la seva etapa al consistori i ha explicat que ha intentat representar "tot el col·lectiu que representa la Crida", tant amb propostes com "plantant cara" a aquelles decisions amb què no estaven d’acord. Murillo considera que el relleu es realitza en un moment "molt natural" i ha anunciat que continuarà vinculada a les lluites de la ciutat des d’un altre àmbit. Ara, tornarà a centrar-se en la seva feina dins de l’educació pública i recuperarà "el barret de membre de l’entitat" per deixar el de regidora. "Continuaré reivindicant les lluites que necessiti la ciutat i continuaré lluitant fort pel projecte de la Crida, amb el qual confio plenament", ha afirmat.
Alcaide assumeix el relleu
La nova regidora, Sandra Alcaide –que serà la segona candidata del grup municipal a les eleccions del maig vinent–, ha agraït la confiança de la formació i ha situat el seu nomenament com una manera de donar "continuïtat al projecte". En la seva primera intervenció com a futura regidora, ha reivindicat la necessitat d’alçar la veu davant situacions que considera injustes i ha posat l’accent en la defensa dels drets socials. "Els drets no es demanen, es conquereixen amb organització i lluita col·lectiva", ha subratllat Alcaide, que ha assegurat que assumeix la nova responsabilitat "amb molta il·lusió" i amb la voluntat de treballar "perquè les coses puguin ser millors". Alcaide també ha reivindicat el paper de les dones de les classes "humils i treballadores" i ha assegurat que treballarà perquè "no existeixin situacions en les quals no s'hauria de trobar ningú". A tall de conlusió, el portaveu ha emmarcat el canvi en l’inici del nou curs polític i en l’horitzó de les municipals de 2027 i ha assegurat que la Crida afronta aquesta etapa amb "un final molt clar": "La Crida arriba amb més força que mai", ha tancat.