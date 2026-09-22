Sense victòries sabadellenques en el primer cap de setmana de futbol sala estatal

Primera jornada de lliga per als dos màxims representants del futbol sala sabadellenc aquesta temporada, tant en femení com en masculí. Les competicions nacionals van donar el tret de sortida i els equips de la ciutat no van poder celebrar encara la seva primera victòria de la 26-27.
A Segona Nacional, el FS Sabadell Femení va rebre la visita del Lainco Esportiu Rubí, en un duel comarcal que va caure del costat visitant (0-2). Les rubinenques, que tornen a estar entre les candidates a la zona alta, van fer valer la seva superioritat davant d’un combatiu conjunt arlequinat, que enguany compta amb una plantilla molt jove i renovada respecte a la temporada passada.
A l’inici de la segona meitat, Laura Boix va fer el primer de les visitants i, cap al tram final, Marta Ayala va sentenciar el duel. Haurà d’esperar l’equip dirigit per Xavi Muñoz per sumar el seu primer punt. Una bona oportunitat serà la pròxima setmana en la visita al Parque Santa Ana, de València, que va perdre clarament en la primera jornada davant del Somriu Ripollet (7-1).
A la Segona B masculina, el CN Sabadell tampoc va sumar els tres punts, però va marxar de la Sergio Manzano amb un valuós empat davant de l’Hospitalet Bellsport (3-3). Els nedadors es van avançar en els primers minuts de partit amb dos gols de Gerard Roca i Bernat Batllori. El conjunt riberenc, no obstant això, va capgirar el marcador abans del descans a través d'Antoñito Ortega, Alexandre Bria i Jordi Mayor.
Al límit del temps reglamentari, Batllori va signar el seu doblet per a situar el definitiu 3-3. Un punt per als d’Arnau Casabon que s’estrenaran a casa el pròxim cap de setmana davant del Nunsys El Pilar, que va caure com a local contra el filial del Palma Futsal (3-5). El CNS, per cert, també va conèixer fa uns dies el seu primer rival per a la Copa del rei d'enguany. Els nedadors visitaran en la primera eliminatòria de la competició el FS Unión-Las Palmas, en un partit que es disputarà en una data per confirmar amb el 7 d'octubre com a límit.