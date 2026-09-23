Miki Codina: "Tenia ganes de tornar a jugar a prop de casa. La família i els amics ho estan passant molt bé a l'estadi"

El Centre d'Esports va pair la primera derrota de la temporada d'una forma immillorable i, diumenge passat, va completar un dels seus millors partits davant d'un equip com el Real Oviedo, amb un triomf clar i una superioritat evident durant els noranta minuts. "Té molt a veure el caràcter d'aquest equip, que som una gran família. Aquesta derrota dura al camp del Mallorca ens va fer mal, perquè volíem fer millor les coses, i durant la setmana vam treballar molt, vam analitzar què havíem de millorar i vam fer un molt bon partit davant d'un gran rival", afirma Miki Codina, un dels puntals en els esquemes de Ferran Costa.
El triomf va servir el Sabadell per fer un nou salt a la classificació. Tot just són sis jornades de competició, però els arlequinats es troben a la zona noble, sisens amb onze punts. "Estem contents de l'inici de temporada, però també som molt conscients que no volem baixar el rendiment ni la intensitat. Hem de continuar treballant perquè les coses continuïn com fins ara. Som un equip que pressiona molt, que corre molt i que posa una dedicació diària molt important, estem contents i volem més", assegura.
El carriler osonenc va arribar a la Nova Creu Alta aquest estiu, després de quedar-se a les portes de l'ascens precisament amb el Zamora en la final davant del Centre d'Esports. "L'adaptació ha estat molt bona. El grup és espectacular, som gent molt semblant, treballadors i ens hem unit de pressa. Tots els que hem vingut estem molt còmodes i jo, personalment, estic molt a gust des del primer dia", admet. Codina feia gairebé una dècada que no jugava en un club català, fet també diferencial per apostar pel projecte arlequinat. "Vaig marxar amb 16 anys i des d'aleshores he seguit molt el futbol català, penso que és un dels millors, es viu amb passió. He estat bé fora, però tenia ganes de tornar i amb un grup i un club així, encara millor. La família i els amics venen a l'estadi i s'ho estan passant molt bé", afegeix.
Al terreny de joc el rendiment també està sent molt bo, en la línia de tot l'equip. El pròxim repte serà a domicili, davant del Celta Fortuna. "Sempre afrontem els partits de la mateixa manera, mirem molt més el que hem de fer i millorar nosaltres que no pas el que fa el rival. Tots els equips de la categoria són molt bons i sabem que tenen jugadors de molta qualitat. Hem d'estar preparats per a això, sabent que el més important és el que fem nosaltres", analitza.