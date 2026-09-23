IDP rep el reconeixement del Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials

El talent, la capacitat d'innovació i el lideratge industrial de
Sabadell i del Vallès Occidental van ser els grans protagonistes de la Diada dels Enginyers 2026, la trobada anual de referència del sector celebrada dimarts al vespre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. Organitzat pel Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya sota el lema «L’enginyeria de la vida», l'esdeveniment va estar presidit per Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de la degana del Col·legi, Maria Salamero, i del president de l’Associació, Xavier Rovira.
En aquesta edició,
els dos guardons principals de la nit van recaure en projectes i figures estretament vinculades a Sabadell i al Vallès, situant la ciutat i la comarca com a motor de la transformació econòmica, industrial i tecnològica del país.
La sabadellenca IDP, empresa de Bureau Veritas, va rebre el
Premi Millor Pràctica Empresarial que atorguen el Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya en el marc de la Diada dels Enginyers 2026. Les entitats han reconegut el desenvolupament de la solució d'enginyeria avançada per a la nova planta d'assemblatge de cel·les de bateries MEB+ de SEAT (Grup Volkswagen) al centre industrial de Martorell, un projecte clau per a la transformació i electrificació del sector de l'automoció a Catalunya i a Europa.
El projecte desenvolupat per l'enginyeria encapçalada per
Enric Blasco ha consistit en el disseny i posada en marxa, en un termini rècord de poc més de dos anys, d'una instal·lació d'alta complexitat tècnica de 72.659 m² destinats a la producció de sistemes de bateries per a vehicle elèctric, amb una inversió de 300 milions d'euros i una capacitat de producció de 1.200 bateries al dia (una cada 45 segons) i fins a 300.000 unitats anuals. El centre industrial inclou un pont de transport automatitzat de 550 metres que connecta directament amb la línia de muntatge dels vehicles. El jurat n'ha valorat especialment la capacitat d'integrar enginyeria, digitalització i sostenibilitat a través d'eines d'avantguarda com la metodologia BIM i el bessó digital, com també la coordinació eficient d'un ampli equip multidisciplinari.
D'esquerra a dreta: Maria Salamero, degana del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Eloi Planes, president executiu de Fluidra, Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, i Xavier Rovira, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Així mateix, el
Premi Trajectòria Professional es va atorgar a l’enginyer industrial Eloi Planes Corts, president executiu del Consell d’Administració de Fluidra. El jurat va destacar la seva brillant trajectòria al capdavant de la multinacional de solucions per a la piscina i el wellness nascuda a Sabadell i actualment amb seu a Sant Cugat del Vallès. Es va posar en valor la seva capacitat per pilotar fites com la sortida a Borsa el 2007, la fusió amb la nord-americana Zodiac el 2018 i l'entrada de Fluidra a l'IBEX-35 superant els 2.000 milions d'euros de facturació.