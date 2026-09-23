Veïns de Sabadell reclamen millors horaris i més activitats a les biblioteques públiques

Les biblioteques públiques són molt més que magatzems de llibres: són el cor de la vida cultural dels nostres barris, espais de cohesió social i autèntics refugis climàtics per a la ciutadania. Tot i això, a Sabadell la realitat quotidiana d'aquests equipaments xoca sovint amb una realitat preocupant: horaris deficients, tancaments prolongats durant l'estiu i la mancança d'activitats per als veïns i veïnes, en especial, per a la població jove de la ciutat.
Aquesta setmana, alguns veïns de Sabadell han posat damunt la taula un malestar compartit per molts usuaris: la pobresa d'horaris i les llargues etapes de tancament estival. Una situació que augmenta en els mesos de més calor, quan les biblioteques passen de ser un espai de lectura i estudi per convertir-se en un espai de refugi climàtic necessari. Veure'n les portes tancades en ple estiu no només deixa als usuaris sense alternativa, sinó que suposa un problema per a molts ciutadans que depenen d'aquests espais.
Aquestes mancances estructurals sovint estan relacionades amb la conflictivitat laboral al sector. Les recents vagues a les biblioteques de Catalunya han tornat a posar al taulell el debat sobre la inversió pública. Si bé molts usuaris entenen i respecten les reivindicacions dels treballadors per a millorar les condicions laborals i salarials, la frustració ciutadana és evident quan es troben amb el servei interromput. "Venia a estudiar i vaig trobar-me la biblioteca tancada, vaig haver de tornar a casa cabrejada", explica una usuària de la biblioteca Vapor Badia.
"S'hauria de destinar més diners a les biblioteques públiques i a la cultura en general", assenyala un usuari de la biblioteca Vapor Badia. Quan una biblioteca tanca, l'alternativa per al ciutadà és pràcticament nul·la: no tothom es pot permetre a comprar llibres en una llibreria privada, les opcions s'esgoten, obligant els usuaris a renunciar a estudiar, consultar informació o mantenir una estona agradable en un establiment cultural.
Més enllà dels horaris i els tancaments, un dels reptes majúsculs a Sabadell i en general a tota Catalunya, és com connectar aquests espais amb la joventut. Fomentar la cultura entre els joves i garantir la integració social a través de la lectura i les activitats comunitàries, exigeix una xarxa accessible i robusta durant tot l'any. Tanmateix, la percepció general entre el públic jove és que hi ha una mancança evident d'activitats i propostes adaptades als seus interessos, sumada a la frustració de trobar-se sovint amb les portes tancades quan més ho necessiten. Les biblioteques haurien de ser punts de trobada dinàmics, espais d'oci alternatiu, de formació i d'inclusió digital i social.