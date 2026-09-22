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Una investigació pionera com les empreses i els treballadors responen a la incertesa, XXV Premi Fundació Sabadell

Diners

El seu treball permet analitzar com la incertesa, els costos d'ajust i altres friccions influeixen en decisions d'inversió, ocupació i fixació de preus, així com anticipar els efectes de les polítiques econòmiques

  • Isaac Baley, professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra -
Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 13:15

L'economista Isaac Baley, professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF),  professor afiliat de la Barcelona School of Economics (BSE), i investigador associat del Centre  de Recerca en Economia Internacional (CREI), ha estat reconegut amb el XXV Premi Fundació  Banc Sabadell a la Investigació Econòmica per una trajectòria investigadora centrada a  comprendre com les decisions d'empreses i treballadors determinen la resposta de l'economia  davant les crisis, els canvis tecnològics i les reformes de política econòmica.  

El jurat, presidit per Teresa García-Milà, ha destacat especialment la contribució de Baley a la  macroeconomia moderna en incorporar de forma detallada l'heterogeneïtat entre empreses i  entre treballadors. Una idea central de la seva investigació és que les empreses i els  treballadors no es poden adaptar de manera immediata ni sense costos quan canvia el seu  entorn econòmic: les empreses disposen d'informació imperfecta, de manera que ajustar  preus o fer inversions pot ser costós i algunes decisions són difícils de revertir; els treballadors  necessiten temps per trobar una nova feina i no sempre poden traslladar les seves habilitats  d'una ocupació a una altra. Aquestes friccions ajuden a explicar per què alguns canvis  econòmics es dissipen ràpidament i altres deixen efectes persistents, i per què una mateixa  política pot afectar de manera diferent empreses i treballadors. 

El jurat també ha subratllat que l'ús de dades microeconòmiques en la recerca de Baley “permet als economistes i als dissenyadors de polítiques públiques anticipar l'impacte de les mesures econòmiques, millorar l'eficiència en l'assignació del capital i avaluar els dilemes que  plantegen les reformes impositives.” 

El lliurament del premi tindrà lloc el proper 5 d'octubre a Oviedo, en un acte que reunirà  autoritats i destacats directius de l'àmbit econòmic i empresarial. El Premi Fundació Banc  Sabadell a la Investigació Econòmica, creat el 2001, distingeix anualment investigadors de fins  a 42 anys la tasca científica dels quals hagi contribuït de forma destacada a l'anàlisi  econòmica. Enguany, el guardó arriba a la seva vint-i-cinquena edició, consolidant-se com una  de les principals distincions al talent investigador emergent a Espanya.    "En una edició  especialment significativa, en complir-se vint-i-cinc anys d'aquest guardó, reconeixem una  trajectòria investigadora d'excel·lència amb una aportació rellevant al coneixement econòmic i  a l'anàlisi d'alguns dels principals reptes que afronten les nostres societats", ha destacat Josep Oliu, president de Banc Sabadell i de la seva fundació.

  

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